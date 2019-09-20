Убийца о задушенной жертве: он подавился шашлыком

Над саареской деревней Абула поднялось огромное облако дыма. Треск шифера был слышен в соседнем поселке за несколько сотен метров. Увы, сообщение о бушующем пламени поступило слишком поздно. Когда спасатели с помощью GPS сквозь заросли, практически по несуществующей проселочной дороге, пробились на место происшествия, маленький дачный домик горел уже почти 40 минут, по сути, уже обуглился, из окон вырывались языки пламени. Самое ужасное, что в нескольких метрах от входной двери на спине лежал труп. Как будто выползший из ада.

Естественно, почти вся деревня Абула – все восемь человек – пришли посмотреть, как спасатели борются с красным петухом. На тушение ушло два часа, последний язык пламени исчез около полуночи. Остались лишь дымящиеся развалины.

Эксперты Спасательного департамента понимали, что будет очень сложно выяснить, что именно привело к тому, что жизнь 60-летнего мужчины угасла. Улики ведь были уничтожены. «По предварительной оценке, пожар мог начаться из-за небрежного использования отопительного прибора», - изложил на следующий день газете Meie Maa предварительную версию следствия Ляэнеский спасательный центр.

Однако она вскоре была опровергнута. Если что-то и осталось в доме несгоревшим, так это лежавшее на плите полено и стопка газет. Огонь явно начался не оттуда. Эксперты выяснили, что дом загорелся по неизвестной причине у дверей.

Странное поведение соседа

Тем вечером без десяти десять жителю той же деревни Меэлису Лойку позвонил сосед, заметивший дым по ту сторону водоема. Поскольку Лойк живет значительно ближе к пожару, примерно в 500 метрах, сосед спрашивал, видит ли он то же самое. «Я никакого дыма не вижу», - успокоил Лойк.

В то же время другой сельчанин позвонил в Центр тревоги, заметив огромный столб дыма.

Лойк вообще был единственным, кого, кажется, не интересовал охвативший всю деревню хаос. Даже когда на всю деревню завыли сирены пожарных машин, промчавшихся по его двору, он остался дома.

Все это произошло более двух лет назад, но официально истина была провозглашена 27 августа этого года, когда вступил в силу обвинительный приговор убийце и поджигателю. Близкие потерпевшего хотели, чтобы заседание было закрытым. По этой причине в прессе ранее не сообщалось, что тем летним вечером 2017 года на Сааремаа произошло убийство. «Очевидно, мы никогда не узнаем, что именно произошло той ночью, поскольку погибший не заговорит, а убийца не хочет», - констатирует ляэнеский окружной прокурор Гарди Андерсон.

Работа Андерсона была сложной. В этом деле не было ни одной прямой улики, что было очень хорошо известно противнику.

«Фрагмент за фрагментом саареские следователи сложили картинку, не оставившую никаких сомнений: убийцей был Меэлис Лойк», - убежден прокурор.