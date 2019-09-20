Убийца о задушенной жертве: он подавился шашлыком

Эксперты обнаружили впоследствии, что причиной смерти найденного в развалинах сгоревшего дома мужчины стало удушение. Убийца пытался утверждать, что пытался помочь тому выблевать застрявшую в горле еду, пишет Postimees.
Над саареской деревней Абула поднялось огромное облако дыма. Треск шифера был слышен в соседнем поселке за несколько сотен метров. Увы, сообщение о бушующем пламени поступило слишком поздно. Когда спасатели с помощью GPS сквозь заросли, практически по несуществующей проселочной дороге, пробились на место происшествия, маленький дачный домик горел уже почти 40 минут, по сути, уже обуглился, из окон вырывались языки пламени. Самое ужасное, что в нескольких метрах от входной двери на спине лежал труп. Как будто выползший из ада.
Естественно, почти вся деревня Абула – все восемь человек – пришли посмотреть, как спасатели борются с красным петухом. На тушение ушло два часа, последний язык пламени исчез около полуночи. Остались лишь дымящиеся развалины.
Эксперты Спасательного департамента понимали, что будет очень сложно выяснить, что именно привело к тому, что жизнь 60-летнего мужчины угасла. Улики ведь были уничтожены. «По предварительной оценке, пожар мог начаться из-за небрежного использования отопительного прибора», - изложил на следующий день газете Meie Maa предварительную версию следствия Ляэнеский спасательный центр.
Однако она вскоре была опровергнута. Если что-то и осталось в доме несгоревшим, так это лежавшее на плите полено и стопка газет. Огонь явно начался не оттуда. Эксперты выяснили, что дом загорелся по неизвестной причине у дверей.
Странное поведение соседа
Тем вечером без десяти десять жителю той же деревни Меэлису Лойку позвонил сосед, заметивший дым по ту сторону водоема. Поскольку Лойк живет значительно ближе к пожару, примерно в 500 метрах, сосед спрашивал, видит ли он то же самое. «Я никакого дыма не вижу», - успокоил Лойк.
В то же время другой сельчанин позвонил в Центр тревоги, заметив огромный столб дыма.
Лойк вообще был единственным, кого, кажется, не интересовал охвативший всю деревню хаос. Даже когда на всю деревню завыли сирены пожарных машин, промчавшихся по его двору, он остался дома.
Все это произошло более двух лет назад, но официально истина была провозглашена 27 августа этого года, когда вступил в силу обвинительный приговор убийце и поджигателю. Близкие потерпевшего хотели, чтобы заседание было закрытым. По этой причине в прессе ранее не сообщалось, что тем летним вечером 2017 года на Сааремаа произошло убийство. «Очевидно, мы никогда не узнаем, что именно произошло той ночью, поскольку погибший не заговорит, а убийца не хочет», - констатирует ляэнеский окружной прокурор Гарди Андерсон.
Работа Андерсона была сложной. В этом деле не было ни одной прямой улики, что было очень хорошо известно противнику.
«Фрагмент за фрагментом саареские следователи сложили картинку, не оставившую никаких сомнений: убийцей был Меэлис Лойк», - убежден прокурор.
Труп 60-летнего мужчины был тщательно изучен, вскоре экспертиза выяснила, что речь, очевидно, шла не об обычном несчастном случае. Перелом язычной кости, переломы шейных позвонков, перелом трахеи и кровоподтеки вокруг шеи и на горле – травмы, которые возникают при удушении.
Мужчина погиб до пожара, и причиной смерти не было отравление угарным газом. Последним, кто видел жертву живой, был сосед Лойк: непосредственно перед пожаром его вместе с потерпевшим видели на заправке Кярла. Там они купили водку.
Хотя дальнейшее точно не известно, Андерсон реконструирует наиболее вероятный сценарий. «После совместного посещения заправки Лойк подвез соседа домой. У них возникла ссора. Потерпевший пытался выбежать из дома, но либо он упал прямо перед ним, либо Лойк догнал его, ударил и задушил насмерть. Потом он поджег дом в надежде, что труп будет уничтожен и преступление не будет обнаружено».
История о роковом шашлыке
Конструируя эту картину, Андерсон опирался в том числе, например, на позиционирование мобильного телефона, показания работника заправки и соседей, анализ Спасательного департамента и экспертизу, проведенную над трупом.
У Лойка, которому было предъявлено обвинение в убийстве, своя версия случившегося. Он утверждал, что на момент возникновения возгорания уже был дома, и категорически отрицал убийство. Пярнускому уездному суду пришлось очень тщательно изучить дело.
Тактика защиты обвиняемого и его адвоката заслуживает внимания. Травмы, указывающие на удушение, Лойк поясняет, рассказывая о том, как во время автомобильной поездки потерпевший подавился шашлыком и обвиняемый засунул ему пальцы в горло, чтобы вызвать рвоту и тем самым спасти.
Эксперты исключили такой сценарий, поскольку таким образом невозможно нанести такие жестокие травмы. Кроме того, экспертиза показала, что желудок покойного был пуст. Согласно показаниям судмедэксперта, невозможно с помощью рвоты полностью опустошить желудок.
Пярнуский уездный суд не поверил версии соседа и приговорил Лока за убийство и поджог дома к длительному лишению свободы - десяти с половиной годам. Поскольку подсудимый не сознался в убийстве и никто этого не видел, адвокат надеялся, что улики недостаточно убедительны. Обвиняемый обжаловал приговор в окружном суде, однако тот оставил обвинительное решение в силе. А Госсуд не принял жалобу в производство.
Таким образом, несколько недель назад обвинительный приговор вступил в силу.
Лойк будет вынужден оплатить судебные издержки в размере 11 000 евро. За сгоревшую дачу ему также придется уплатить близким убитого еще 23 000 евро.