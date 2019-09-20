18-летний "шумахер" без прав, которого полиции удалось поймать только применив оружие, взят под стражу

Постановлением суда молодой человек взят под стражу на два месяца, поскольку это уже четвертый раз, когда его ловят за рулем без прав, и, по мнению прокурора, он может представлять опасность для окружающих.

Поведение молодого человека – неоднократное управление автомобилем без прав – угрожает не только его жизни, но и здоровью других.

Полицейский патруль заметил вчера, около 23:00 на окружной дороге в поселке Ууемыйза Audi, который придерживался опасного стиля вождения. Полицейски дали сигнал остановиться, но водитель его проигнорировал и прибавил скорость. Полицейские начали преслодование.

Audi начал двигаться в сторону Таллинна, хотя на перекрестке Раннакюла внезапно свернул на шоссе Кейла-Хаапсалу, где замедлился. Полицейским удалось подъехать сбоку и заблокировать путь.

Полицейский вышел из машины и заметил, что водитель в машине один. При приближении полицейского к машине, водитель решил вновь начать движение, сдал назад и развернулся обратно в сторону шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла.

На перекрестке Раннакюла водитель вновь развернулся в сторону Таллина, однако приблизившись к Таэбла, опять развернулся и съехал на дорогу Таэбла-Кулламаа, откуда позже свернул на Ридала-Нигула и оттуда — на Херьява-Вынну.

На дороге Херьява-Вынну водитель Audi потерял управление, пытался развернуться и протаранил машину полицейского патруля, въехав в передний правый бок. Но на этом водитель не сдался. Он вновь начал двигаться на высокой скорости и совершать опасные маневры, двигаясь в сторону шоссе Харью-Ристи-Ригульди-Вынткюла, на 35-м километре которого в 23:40, недалеко от деревни Ныва, наконец остановился.

«По его словам, он хотел оторваться от полицейских. Так как автомобиль продолжал набирать скорость, а маневры становились все более рискованными, полицейские, убедившись, что находящиеся поблизости люди в безопасности, приняли решение применить служебное оружие, чтобы остановить водителя», – сказал глава патрульной службы Хаапсалуского отделения полиции Меэлис Лаурманн.

По его словам, во время погони, полицейский стрелял несколько раз, делались предупредительные выстрелы в воздух и в направлении автомобиля, чтобы остановить молодого водителя. «Служебное оружие использовалось несколько раз, начиная с Таэбла и до момента остановки Audi вблизи Ныва», – уточнил Лаурманн. В полиции используются пистолеты типа глок.

Полицейским пришлось применить при задержании силу. Водителем Audi оказался трезвый 18-летний молодой человек, у которого нет водительских прав и который ранее уже попадался за вождением без прав.