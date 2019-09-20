Настоящая погоня: полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить 18-летнего "шумахера" без прав

Полицейский патруль заметил вчера, около 23:00 на окружной дороге в поселке Ууемыйза Audi, который придерживался опасного стиля вождения. Полицейски дали сигнал остановиться, но водитель его проигнорировал и прибавил скорость. Полицейские начали преслодование.

Audi начал двигаться в сторону Таллинна, хотя на перекрестке Раннакюла внезапно свернул на шоссе Кейла-Хаапсалу, где замедлился. Полицейским удалось подъехать сбоку и заблокировать путь.

Полицейский вышел из машины и заметил, что водитель в машине один. При приближении полицейского к машине, водитель решил вновь начать движение, сдал назад и развернулся обратно в сторону шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла.

На перекретске Раннакюла водитель вновь развернулся в сторону Таллина, однако приблизившись к Таебла, опять развернулся и съехал на дорогу Таебла-Кулламаа, откуда позже свернул на Ридала-Нигула и оттуда — на Херьява-Вынну.

На дороге Херьява-Вынну водитель Audi потерял управление, пытался развернуться и протаранил машину полицейского патруля, въехав в передний правый бок. Но на этом водитель не сдался. Он вновь начал двигаться на высокой скорости и совершать опасные маневры, двигаясь в сторону шоссе Харью-Ристи-Ригульди-Вынткюла, на 35-м километре которого в 23:40, недалеко от деревни Ныва, наконец остановился.

«По его словам, он хотел оторваться от полицейских. Так как автомобиль продолжал набирать скорость, а маневры становились все опаснее, полицейские приняли решение применить служебное оружие, чтобы остановить водителя, убедившись, что находящиеся поблизости люди в безопасности», – сказал глава патрульной службы Хаапсалуского отделения полиции Меэлис Лаурманн.

Полицейским пришлось применить силу при задержании. Водителем Audi оказался трезвый 18-летний молодой человек, у которого нет водительских прав, который ранее уже попадался за вождением без прав.