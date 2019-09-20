Пт, 20.09.2019
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Российские топ-биатлонисты оправданы по делу о применении допинга

Александр Логинов.

ФОТО: Volker Danzer / imago/HMB-Media

С российских биатлонистов сняли подозрения в использовании допинга. В числе оправданных и два действующих топ-биатлета Александр Логинов и Евгений Гараничев, передает Championat.com.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов, в числе которых оказались Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев.

В декабре 2018 года в расположение российской сборной прибыла австрийская полиция с целью опросить ряд тренеров и специалистов команды относительно возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период проведения в Австрии в 2017 году чемпионата мира по биатлону.

Олимпийский чемпион 2014 года Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры в конце 2018 года. В сентябре он был избран депутатом Госдумы. Остальные спортсмены продолжают выступать на профессиональном уровне.

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