Российские топ-биатлонисты оправданы по делу о применении допинга

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что австрийская прокуратура сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов, в числе которых оказались Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев.

В декабре 2018 года в расположение российской сборной прибыла австрийская полиция с целью опросить ряд тренеров и специалистов команды относительно возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период проведения в Австрии в 2017 году чемпионата мира по биатлону.