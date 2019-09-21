Если бы знать…

В структуре пьесы, во многом повторяющей композицию оригинала, курсанты замещают Вершинина, Тузенбаха и пр. Замещают, но не перенимают их место. Правда, героя Пташука зовут Родион, а героя Волкова – Федор (вспоминаются подпоручики Родэ и Федотик; перекличка имен, наверно, не случайна). Третьего, главного из них, зовут Петр, и у него начинается роман с Наташей.

Алексеев и студийцы точными деталями дают понять, что эти ребята – из другого мира. Нахрапистого и простецкого. Дело не только в том, что вложено им в уста. На именинах Наташи все трое запихивают в рот большие куски именинного пирога, помогая себе пальцами, и говорят с набитыми ртами. Рабоче-крестьянское происхождение не скрыть.

А теперь – о просчетах в тексте.

Фамилия Родиона – Вершинин. Естественно, он потомок того подполковника Вершинина, в которого была влюблена Маша. (Тут есть некоторая драматургическая натяжка, но если это необходимо для развития действия – пусть. Правда, по Чехову у Вершинина – дочери, а не сын, внук должен бы носить другую фамилию, но зритель, увлеченный происходящим на сцене, этого не заметит.)

Родион говорит, что почти не помнит деда. Позже выясняется, что Вершинина расстреляли красные в Крыму. В 1920 году. Курсанту Родиону в 1941 году могло быть от 19 до 21 года. Следовательно, деда он мог видеть максимум в годовалом возрасте. Но тогда не почти не помнит, а вообще помнить не может.

Но и это публика пропустит мимо ушей. Потому что финал первого акта, в котором, в частности, выясняется, как погиб дед Родиона, поставлен и сыгран настолько мощно, что зрителям не до упражнений в устном счете.

Во втором акте меньше действия. И больше вопросов к драматургии.

На сцене – печка-буржуйка. В доме – холодно и голодно. Укутанные сестры живописно разместились вокруг нее. Мизансцена эффектна, но… В доме живет партийный функционер, а они – даже во время войны, даже вдали от линии фронта, снабжались лучше, чем простые смертные. Бобик, конечно, - нехороший человек, но не верю, что он не делился со своими тетками продуктами из партраспределителя, а уж дровишек ему соответствующая служба горкома партии должна была подвезти.