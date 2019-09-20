Отпуск в несезон: эксперты назвали европейские страны, где будет тепло в октябре

В число рекомендованных к посещению в октябре вошла Испания, а именно южные курорты и пляжи региона Коста-дель-Соль, сообщает Turizm. Не менее подходящими для отдыха станут местные города Малага, Кордова, Гренада и Севилья. Высоких температур в этом месяце здесь уже нет, но столбику термометра удается подниматься до +26. Среди рекомендаций и Балеарские острова — Майорка, Ибица и Менорка, где чуть прохладнее — до +23. Еще одно отличное направление — южные греческие острова Крит и Родос. Здесь воздух прогревается до +24. Вкусная еда, гостеприимные жители и одни из лучших археологических памятников в Европе ждут туристов на Сицилии. В октябре на острове вполне тепло – до +21.

Продолжают список октябрьских направлений курорты Турции: Анталья, Бодрум и Фетхие с их потрясающими пляжами, отличным соотношением цены и качества, качественными отелями и температурой около +26. Перечисленные города географически расположены в Азии, но с учетом того, что часть Турции находится в Европе, их также включили в список.

Теплее всего в октябре окажется на Кипре. Осенью отдыхающих радует солнечная погода с температурой воздуха до +27. И еще один вариант для тех, кто скоро собирается на отдых, — южные курорты Франции. Среди них Ницца, Канны и Антиб, названные экспертами гламурными и многолюдными. Столбик термометра в октябре здесь в районе +21.