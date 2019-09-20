В Рапламаа парашют с мешком камней упал на детскую площадку, где обычно играют малыши

Ранее Rus.Postimees сообщал, что 7 сентября близ аэродрома Куузику в Рапласком уезде спасатели помогли спуститься на землю запутавшемуся в кроне дерева парашютисту. Оказалось, за час до этого на игровую площадку в этом же районе приземлился тестовый парашют с мешком камней, передает Rus.ERR.
Инцидент с парашютом случился на частной территории: парашют приземлился во дворе дома, в котором обычно спит малыш. К счастью, в тот момент все дети семьи находились дома, передала "Актуальная камера" на эстонском языке.
До совершения прыжка выкидывается тестовый парашют, который помогает определить место приземления, так как круглым десантным парашютом управлять невозможно. В тот день тестовый парашют приземлился в неправильном месте, а наблюдавший за ним парашютист позднее сам оказался на дереве.
По требованию полиции клуб начнет информировать людей в социальных медиа о тестовых парашютах.