Суд освободил актера Павла Устинова, но радоваться пока рано

16 сентября Тверской суд приговорил актера к 3,5 годам колонии, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа Алексею Лягину. Прокурор требовал для него шесть лет лишения свободы, Устинов утверждал, что невиновен. Приговор оспорили и обвинение, и защита. Генпрокуратура попросила Мосгорсуд изменить Устинову меру пресечения по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены, который подключился к делу после приговора Тверского суда.

В ходатайстве генпрокурора Юрия Пономарева говорилось, что нет обоснованных доказательств тому, что, оказавшись на свободе, Устинов попытается скрыться или помешать производству по его делу. Замгенпрокурора также попросил учесть поручительство за актера народного артиста России Константина Райкина, отсутствие судимостей и положительную характеристику от Росгвардии, где актер проходил срочную службу.

Сам Устинов также заверил суд, что не намерен скрываться или мешать правосудию.

26 сентября Мосгорсуд рассмотрит апелляции на приговор. В Генпрокуратуре отметили, что вина Устинова доказана, но назначенное ему наказание было чрезмерно сурово и его нужно смягчить.