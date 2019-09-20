Махинации бывшего мужа лишили жительницу Эстонии законного имущества

После развода жена с детьми перебралась из общего дома на съемную квартиру. И хотя брак был расторгнут, совместно нажитое имущество бывшие супруги решили поделить позднее. Неразделенным остался участок недвижимости вместе с растущим лесом, два легковых автомобиля, трактор и большая часть движимого имущества, сообщает юридическое бюро Eesti Õigusbüroo.

Месяц спустя разведенная дама обнаружила, что с их совместной жилплощади практически все вывезено и дом стал просто непригодным для проживания: сняты все окна, входная и внутренние двери, гидрофор, большая часть электропроводки, плита, кухонная мебель вместе с раковиной и смесителем, и даже унитаз. Из бани сняты и увезены полок, часть каменки, смеситель для душа, ламинатный паркет и большая часть вагонки от обшивки. От сарая во дворе остался только фундамент, несмотря на то, что строительного разрешения на снос не было. Ко всему прочему, муж отключил дом от электрической сети и водоснабжения.

Поскольку на жилой дом не выдавалось строительного извещения на перестройку или разрешения на снос, вышеописанные действия экс-супруга были выполнены самовольно и незаконно.

Совместным имуществом был также растущий лес на площади в 2,6 га, который бывший муж умудрилась пустить под корень в считанные месяцы после развода. За это же время он передал в собственность третьих лиц два автомобиля и трактор, которые были зарегистрированы в качестве совместного имущества. По вопросу леса пострадавшая даже обратилась в полицию с заявлением о преступлении, но полиция заняла позицию, что речь идет о гражданском споре, и они ничем помочь не могут.

Адвокат Eesti Õigsubüroo Мерике Роозилехт относит такое поведение к числу из ряда вон выходящих и рекомендует во избежание столь разрушительных последствий делить совместное имущество не позднее развода. «Я работаю адвокатом 16 лет, и мне довелось решать различные связанные с разводами споры, но с таким прецедентом я до сих пор не сталкивалась – в страхе потерять имущество после раздела он реализовал практически все мыслимое и немыслимое имущество. У меня, как у юриста, только один совет – думать о разделе имущества нужно во время брака. С одной стороны, это снижает риски, а с другой, после развода все устроить и поделить будет гораздо проще. Но если все-таки люди разводятся в режиме совместного имущества, рекомендую заняться разделом сразу после развода», - сказала Роозилехт.

Данный случай передан в судебное производство.

Как избежать подобных ситуаций?

Стоит отметить, что до разделения имущества в отношении владения, пользования и распоряжения совместной собственностью действуют требования, регулирующие управление совместной собственностью. Это означает, что, если нет иной договоренности, супруги совместно осуществляют свои права и обязанности в отношении совместной собственности. Супруги имеют право совместно владеть вещами, принадлежащими к совместному имуществу.

В случае общей собственности на имущество, вещи, приобретенные супругами, и другие имущественные права супругов передаются в совместную собственность. Имущество считается совместной собственностью супругов, пока не будет доказано, что оно является частью отдельной собственности супруга. Следовательно, совместная собственность предположительно включает все имущественные права, приобретенные во время брака, включая, среди прочего, права собственности.

Если один из супругов не участвует в регулярном управлении совместной собственностью без уважительной причины и неоднократно злоупотреблял своим правом управлять совместной собственностью, и, следовательно, права другого супруга подвергаются серьезной угрозе, супруг может потребовать через суд прекратить общность имущества. Аналогичным образом, можно потребовать прекращения режима совместной собственности, если супруг нарушил обязанность содержать семью. После прекращения режима совместной собственности суд направляет копию соответствующего судебного решения в Нотариальную палату для внесения соответствующей записи в реестр имущества супругов. После прекращения имущественных отношений совместной собственности, между супругами возникает юридическая раздельность имущества.