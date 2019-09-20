Хитрая подсказка Тынису Лукасу

Критика в адрес Лукаса местами несправедлива, поскольку она не учитывает, что по воспитанию и мировоззрению он просто сторонник авторитарного подхода. По его мнению, жизнь можно регулировать по-старому – с помощью запретов и приказов.

Лукас не знает, что сегодня поставщиков услуги можно призвать к порядку значительно более эффективным способом, поскольку власть перешла к потребителю. Помните, что случилось, когда Rimi сообщил в начале десятилетия, что отказывается от продажи эстонского мяса? Кажется, нет. Напомню, разразилось столь сильное недовольство, что всего через месяц торговая сеть была вынуждена вернуть местное мясо на прилавки.

Если кто-то хочет, чтобы эстоноязычное обслуживание действительно заработало, надо продемонстрировать это своим потребительским поведением.

Или другой пример. Что случилось пять лет назад, когда выяснилось, что принадлежащая эстонским владельцам топливная сеть Olerex закупает топливо у налоговых мошенников? Ничего особенного, до тех пор пока сеть не стали бойкотировать всемогущие клиенты – например, популярный производитель мороженого La Muu сообщил, что отказывается от услуг Olerex, пока фирма не восстановит доверие. На сегодняшний день сеть заправок стала едва ли не образцовым продавцом.

Власть в руках потребителей. Если кто-то хочет, чтобы эстоноязычное обслуживание действительно заработало, надо продемонстрировать это своим потребительским поведением. Не оскорблять несчастного работника сферы обслуживания, а отнести свои деньги конкуренту.

Глубоко непонятно, почему люди, которые недовольны обслуживанием, будто то Wolt, Bolt, Maxima, кебабная или шашлычка, снова и снова обращаются к этим фирмам и несут туда свои деньги. Так и укореняется представление, что все в порядке. Перемен можно ждать лишь тогда, когда деньги понесут в другое место. А возможностей выбора в Эстонии хватает. Таксофирмы, продуктовые магазины и заведения общепита с образцовым эстоноязычным обслуживанием никуда ведь не делись.