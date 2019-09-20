«Я не хочу никому ничего доказывать, я хочу просто жить»

Спектакль поставлен в Московском Художественном театре им. Чехова. Это не буквальный пересказ романа. Текст дополнен отрывками из романа «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и «Вопросами», специально для этой постановки написанными Львом Рубинштейном.

Роль Анны исполняет любимая актриса Крымова – Мария Смольникова, получившая Премию «Золотая Маска» за лучшую женскую роль в спектакле «Ой, поздняя любовь». Этот спектакль наши зрители видели на эстонской «Золотой Маске» несколько лет назад. В роли Каренина – известный актер Анатолий Белый.

«Серёжа» — дебют Дмитрия Крымова на мхатовской сцене и однозначный хит репертуара. Мощный и одновременно нежный спектакль о том, что в этой жизни всегда и всем воздастся. В крымовской истории нет правых и виноватых — все люди, у каждого своя душевная рана и свое счастье. Другой вопрос, что за каждый поступок приходится платить. Это больно. Про эту боль Крымов и поставил свой спектакль.

«Нам хотелось сделать «Анну Каренину», как очередной бунинский «Солнечный удар», – быстро, нежно и страшно. Но наш спектакль «Сережа» – это не «Анна Каренина». Это спектакль по мотивам великого романа, даже, я бы сказал, по отдаленным мотивам. Там нет ни Левина, ни Кити, ни Стивы Облонского, нет сенокоса, кваса и потной рубахи, нет аппетитных стерлядей и устриц в ресторане и нет потрясающей сцены, когда Каренин пришел к адвокату и, может быть, впервые испытал унижение. Нет сцены скачек, падения Вронского и смерти Фру-Фру, да и паровозика, в общем-то, тоже нет… разве что игрушечный, маленький. Одним словом, это все будет похоже на Толстого, но меньше, короче. Как бы фрагмент. А Сережа – это сын Анны Аркадьевны Карениной, мальчик восьми лет, который и стоит в центре этого «Солнечного удара», когда все смешалось, не только в доме Облонских, но и вообще», – говорит Дмитрий Крымов.