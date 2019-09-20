Вот это везение! Нарвитянин выиграл в лотерею почти 850 000 евро

Победитель оформил свой выигрыш через интернет и на сегодняшний день сумма уже поступила на его счет. Он рассказал Eesti Loto, что время от времени участвовал в розыгрышах — как в Eurojackpot, так и в Bingo и Vikinglotto. До крупного выигрыша он довольствовался мелкими победами и даже не надеялся сорвать джекпот.

О своей победе он узнал случайно, когда коллега начал рассказывать, что кому-то очень повезло. Он проверил свой аккаунт и к своему большому изумлению обнаружил, что он и есть тот самый счастливчик.

С помощью выигранных денег он в том числе планирует приобрести дом. Он уже давно мечтает о небольшом доме, но теперь сможет себе позволить что-то более масштабное. Он не планирует уходить с работы, но хочет посмотреть мир — до этого работа отнимала много времени и не позволяла путешествовать.