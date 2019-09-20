Бабушка малолетнего убийцы: я не оправдываю внука, но виновата и система

«Я - бабушка убийцы: подростка, который вместе с приятелем убил человека», - начинает свой рассказ бабушка одного из двух молодых людей, задержанных в августе по подозрению в убийстве 53-летнего мужчины. Тогда 15-летний Карл вместе с 16-летним Раннелем до смерти забили асоциала в таллиннском районе Ыйсмяэ. У воспитавшей Карла Валентины свое видение ситуации.
Я сразу хочу сказать, что не собираюсь его оправдывать. Нет, я его не защищаю и вовсе не считаю, что он невинный хороший мальчик! Он никогда не был белым и пушистым - напротив, он всегда был трудным ребенком, очень гиперактивным. Он мог переступать границы, которые дети в этом возрасте не переступают: мог из садика убежать, например. Карлу невозможно было сказать "не делай этого". Можно было говорить пять, десять раз, он просто не слышал. Я одергивала его, брала за шкирку. Он из тех детей, которым нужны не слова, а действия. Но он никогда не был жестоким, никогда не был в душе убийцей.
Откуда в нем проснулась жестокость? Когда? С одной стороны, я понимаю - он играл в футбол, в 14 лет попал во взрослую мужскую команду. Против него играли взрослые, лет 27. Они, как бешеные, просто ломали его, могли заехать в прыжке коленом в спину. Воспринимали его не как пацана, а как ровню себе. И вот эта невыработанная злость, накопленная в нем, наверное, проявилась, выплеснулась наружу.
У нас в семье серьезные проблемы начались с прошлого года. То, что сейчас начали писать СМИ - якобы он несколько лет состоял на учете, совершал мелкие кражи, потом крупные кражи - этого ничего не было! Его поставили на учет в ноябре прошлого года. Я стала замечать у него легкую степень опьянения, он начал пропускать футбольные тренировки.
Карла направляли к инспектору службы по защите детей, им занималась молодежная полиция, оттуда его направили к психологу, он ходил на эти встречи. При этом ни меня, ни его маму никуда не вызвали. Когда я спросила, почему, нам сказали, что ему уже 15 лет и он может и хочет все делать сам. Нам же только присылали штрафы за него.
Я приходила в инспекцию, говорила: зачем вы здесь сидите, если ничего не можете сделать? Вы же ничем нам не помогли. Штрафы платили мы, а у парня все это время оставалось ощущение, что ему ничего не будет.
Я вижу, что у нас есть система, которая не работает. Когда я приходила и просила помощи, мне говорили: мы не можем его наказать, потому что он ничего не сделал, и никаких санкций к нему не применить.
***
В последние годы наступил период, когда детям стало дозволено абсолютно все. Ты не можешь сделать замечание ребенку, который бегает по троллейбусу, который толкнул пожилого человека. Ты видишь, как ребенок на улице бьет ногами своего одноклассника, но, не дай бог, одернешь его за ранец! Ты говоришь ему "что ты делаешь?", а он в ответ орет: я сейчас полицию вызову, что ты ко мне пристаешь.
Я вижу, как в магазине десятилетние дети катаются на тележках, с большой скоростью, могут сбить бабульку или совсем маленького ребенка - так и убить можно. Что мне делать? Одергивать их, нарушая закон, или плюнуть и увидеть чье-то горе? Закон запрещает мне физически останавливать этого ребенка.
Двадцать с лишним лет назад я стала опекуном трех своих племянниц, я забрала их из семьи, когда им было 9, 12 и 13 лет. Забрала их подростками из разваливающейся семьи, и мне удалось их поднять - иногда физической силой, моральным давлением. Но когда в 17 лет мои старшие девочки стали уходить из дома, мне отвечали, что они имеют такое право, потому что они уже взрослые. И мне приходилось вытаскивать их с улицы насильно, даже за волосы. Сейчас получается, что в глазах закона я не права.
Почему я не могу дать затрещину - это сразу насилие над ребенком, но закон разрешает подросткам делать все что угодно?
***
Я сталкивалась с тем, что взрослые покупают несовершеннолетним алкоголь и сигареты. Мне сказали: мы не можем поставить возле каждого бомжа камеру или охранника. Я своими глазами видела, как этот мужчина, которого они убили, отдавал 13-летнему пацану купленную водку. Я ему говорю "что ты делаешь?" Именно этот мужчина. Я с ним периодически сталкивалась по поводу Карла.
Когда я в самый первый раз спросила внука, где он берет сигареты, которые я нашла в его кармане, он сказал мне: бабушка, ты наивная, вон сидит мой друг, я дам ему 50 центов сверху, он купит все, что надо; из пачки сигарет дай ему две - он и доволен. Другом был, разумеется, тот самый асоциал, которого они позднее убили.
Я знаю все эти компании, в которых бывал Карл, я вижу их и сейчас, а также вижу другие такие же компании по вечерам: школьники все подвыпившие, кто-то даже под наркотиком. Никому до них нет дела, патруль проходит мимо. Может быть, если подростки совсем пьяные, тогда задержат, конечно.
Давайте пройдемся вечером по улице, там, где тусуется молодежь: попробуйте сделать им хоть малейшее замечание. Отборный мат в ответ. И нет никакого закона наказать подростка за то, что он плюнул тебе под ноги. Если полиция и приедет, накажут только родителей.
Я предлагала молодежной полиции пойти в любой ночной клуб: там гуляют несовершеннолетние, вы сразу увидите их, найдете их пьяными, с наркотиками. Но это никому не надо, потому что это дети политиков и бизнесменов.
Когда я вижу эти компании, сразу начинаю их отчитывать. Я говорю: вы не видите границы, идите домой, к родителям! Они расходятся, но через день-два опять вместе, опять выпившие. Я не уверена, что через пару лет три-четыре человека из этой компании не окажутся там же, где Карл. Но как их остановить? Это не только мой внук, которого я так плохо воспитала. Это массовое явление.
***
Я хожу и ставлю свечки, потому что там погиб не только этот мужчина, но и душа моего внука. Конечно, я надеюсь на снисхождение для него. Я считаю, нельзя - даже за убийство - сажать 15-летнего парня на 6-8 лет: кем он выйдет оттуда? Да, их надо наказывать, пусть он сидит, пусть вкалывает, отрабатывает перед государством.
На 50 процентов в случившемся виновата система, а из остальных 50 процентов половина вины лежит на моем внуке и его друге, а половина - на этом мужчине, асоциале, который снабжал их алкоголем и сигаретами. Его никто не остановил, никто не остановил и моего внука, соответственно, никто не остановит другого ребенка, когда будет драка.
Я позвонила в молодежную полицию и спросила: почему нет правила, чтобы этих 13-16 летних идиотов, находящихся на грани, отвели тюрьму на экскурсию, чтобы показать, какая там "хорошая" жизнь? Туда надо не прилежные классы 11-классников для галочки водить, а именно тех, для кого это актуально, - самых трудных подростков.
Я сама недавно узнала, что в тюрьму можно прийти на экскурсию. Я хочу показать эту сторону своему младшему внуку. Я бы попросила их закрыть его в камере минут на пять. А потом я дома прочитаю ему лекцию. Посчитай, скажу я: 365 дней в году твой брат будет сидеть там, никуда не сможет выйти. Потом еще раз так, еще раз и еще раз. Ты хочешь туда попасть?
В ответ на все гадости, которые он будет делать, я буду напоминать ему - остановись или окажешься там, где твой брат. Я буду делать это, пока жива. Мне будет жалко внука, но я буду это делать. Я знаю, что мой 12-летний внук может попасть в такую же компанию. Но я не знаю, как мне его уберечь.
Если бы Карла задержали еще тогда, когда первый раз поймали пьяным, он посидел бы неделю или месяц в закрытой школе, закончил бы там девятый класс, может быть, все пошло бы по-другому.
Нам нужна более активная система профилактики. В советское время были колонии для несовершеннолетних, их вывозили за 30-40 км, занимались ими целыми днями, возили в колхозы на работу. Там не было никаких заборов, им говорили: хочешь бежать - беги, но завтра ты можешь оказаться в тюрьме. И из этих пацанов выходил толк. Почему сейчас этого нет? Им только грозят пальчиком.
Второму мальчику, Раннелю, соцработники назначали спортивно ориентированную программу. Он походил туда и бросил, ему надоело. И на это никак не повлиять - бросил и бросил, как будто он сам может решать, ходить ему туда или нет. А где контроль?
Это работа детского инспектора, я считаю - не просто сидеть в кабинете и отписываться и читать лекции. Нужны какие-то действия. Но система не разрешает ничего. Что я, должна сама делать работу полиции - ловить за руку бомжа, который детям водку купил?
Я не понимаю, почему нет закона, позволяющего остановить подростков, пока они не сделали непоправимый шаг. Почему нельзя законом влиять на 15-летнего? Пусть он отрабатывает сам свои штрафы, идет улицы подметать - назначьте ему часы, дайте объект и проследите за ним.
Почему нельзя заставить человека, закончившего девять классов, идти учиться дальше? Почему больше не требуется, чтобы молодежь заканчивала среднюю школу? Нам что, нужно больше идиотов, которыми легко командовать?
***
Я не откажусь от своего внука. Да, он это сделал - убил человека! Но я знаю, что он шел туда не для того, чтобы убить. Да, адвокат сказал, что преступление было совершено с жестокостью. Но они утром вернулись, чтобы увидеть, что стало с тем мужчиной: когда они уходили, они не знали, что он был уже мертв. Это слабое оправдание, но для меня важно знать, что что-то человеческое в нем было. Они пошли посмотреть, что натворили, потому что до них дошло.
Ни в коем случае я бы не хотела, чтобы ему меняли меру пресечения. Адвокат, конечно сказал, что это и нереально. И правильно - пусть он сидит до суда там. Я счастлива, что он не почувствует этот ложный вкус свободы.
Я приходила к Карлу в тюрьму, и когда он стоял передо мной в наручниках, я сказала: пообещай мне, что выйдешь оттуда человеком; неважно сколько тебе дадут - мы сделаем все, чтобы ты потом получил работу; пообещай, что найдешь девушку, родишь ребенка и будешь ему хорошим отцом. Я хочу быть уверенной, что ты выйдешь человеком - не зверем!