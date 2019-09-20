Бабушка малолетнего убийцы: я не оправдываю внука, но виновата и система

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Я хожу и ставлю свечки, потому что там погиб не только этот мужчина, но и душа моего внука. Конечно, я надеюсь на снисхождение для него. Я считаю, нельзя - даже за убийство - сажать 15-летнего парня на 6-8 лет: кем он выйдет оттуда? Да, их надо наказывать, пусть он сидит, пусть вкалывает, отрабатывает перед государством.

На 50 процентов в случившемся виновата система, а из остальных 50 процентов половина вины лежит на моем внуке и его друге, а половина - на этом мужчине, асоциале, который снабжал их алкоголем и сигаретами. Его никто не остановил, никто не остановил и моего внука, соответственно, никто не остановит другого ребенка, когда будет драка.

Я позвонила в молодежную полицию и спросила: почему нет правила, чтобы этих 13-16 летних идиотов, находящихся на грани, отвели тюрьму на экскурсию, чтобы показать, какая там "хорошая" жизнь? Туда надо не прилежные классы 11-классников для галочки водить, а именно тех, для кого это актуально, - самых трудных подростков.

Я сама недавно узнала, что в тюрьму можно прийти на экскурсию. Я хочу показать эту сторону своему младшему внуку. Я бы попросила их закрыть его в камере минут на пять. А потом я дома прочитаю ему лекцию. Посчитай, скажу я: 365 дней в году твой брат будет сидеть там, никуда не сможет выйти. Потом еще раз так, еще раз и еще раз. Ты хочешь туда попасть?

В ответ на все гадости, которые он будет делать, я буду напоминать ему - остановись или окажешься там, где твой брат. Я буду делать это, пока жива. Мне будет жалко внука, но я буду это делать. Я знаю, что мой 12-летний внук может попасть в такую же компанию. Но я не знаю, как мне его уберечь.

Если бы Карла задержали еще тогда, когда первый раз поймали пьяным, он посидел бы неделю или месяц в закрытой школе, закончил бы там девятый класс, может быть, все пошло бы по-другому.

Нам нужна более активная система профилактики. В советское время были колонии для несовершеннолетних, их вывозили за 30-40 км, занимались ими целыми днями, возили в колхозы на работу. Там не было никаких заборов, им говорили: хочешь бежать - беги, но завтра ты можешь оказаться в тюрьме. И из этих пацанов выходил толк. Почему сейчас этого нет? Им только грозят пальчиком.

Второму мальчику, Раннелю, соцработники назначали спортивно ориентированную программу. Он походил туда и бросил, ему надоело. И на это никак не повлиять - бросил и бросил, как будто он сам может решать, ходить ему туда или нет. А где контроль?