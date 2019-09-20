Кто виноват и что делать: семья подростка-убийцы винит в случившемся несовершенство системы. Но так ли это?

Я позвонила в молодежную полицию и спросила: почему нет правила, чтобы этих 13-16 летних идиотов, находящихся на грани, отвели в тюрьму на экскурсию, чтобы показать, какая там "хорошая" жизнь? Я хочу показать эту сторону своему младшему внуку. Я бы попросила их закрыть его в камере минут на пять. А потом я дома прочитаю ему лекцию. Посчитай, скажу я: 365 дней в году твой брат будет сидеть там, никуда не сможет выйти. Потом еще раз так, еще раз и еще раз. Ты хочешь туда попасть?

В ответ на все гадости, которые он будет делать, я буду напоминать ему - остановись или окажешься там, где твой брат. Я буду делать это, пока жива. Мне будет жалко внука, но я буду это делать. Я знаю, что мой 12-летний внук может попасть в такую же компанию. Но я не знаю, как мне его уберечь.

Если бы Карла задержали еще тогда, когда первый раз поймали пьяным, он посидел бы неделю или месяц в закрытой школе, закончил бы там девятый класс, может быть, все пошло бы по-другому.

Нам нужна более активная система профилактики. В советское время были колонии для несовершеннолетних, их вывозили за 30-40 км, занимались ими целыми днями, возили в колхозы на работу. Там не было никаких заборов, им говорили: хочешь бежать - беги, но завтра ты можешь оказаться в тюрьме. И из этих пацанов выходил толк. Почему сейчас этого нет? Почему нельзя законом влиять на 15-летнего? Пусть он отрабатывает сам свои штрафы, идет улицы подметать - назначьте ему часы, дайте объект и проследите за ним. Почему нельзя заставить человека, закончившего девять классов, идти учиться дальше? Почему больше не требуется, чтобы молодежь заканчивала среднюю школу? Нам что, нужно больше идиотов, которыми легко командовать?

***

Я не откажусь от своего внука. Да, он это сделал - убил человека! Но я знаю, что он шел туда не для того, чтобы убить. Да, адвокат сказал, что преступление было совершено с жестокостью. Но они утром вернулись, чтобы увидеть, что стало с тем мужчиной: когда они уходили, они не знали, что он был уже мертв. Это слабое оправдание, но для меня важно знать, что что-то человеческое в нем было. Они пошли посмотреть, что натворили, потому что до них дошло.

Ни в коем случае я бы не хотела, чтобы ему меняли меру пресечения. Адвокат, конечно сказал, что это и нереально. И правильно - пусть он сидит до суда там. Я счастлива, что он не почувствует этот ложный вкус свободы.