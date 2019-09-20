Аптекари бьют тревогу: в Эстонии могут возникнуть проблемы с доступностью лекарств

По словам руководителя ОАЭ Тимо Данилова, есть реальная опасность того, что в апреле следующего года по всей Эстонии закроются более 300 аптек. «Закрытие грозит тем аптекам, которые не соответствуют требованиям ограничений собственности, что приведет к тому, что их владельцами станут оптовые торговцы лекарствами и контрольный пакет уже не будет принадлежать провизорам», - пояснил Данилов в переданном BNS пресс-релизе.

«На сегодня очевидно, что приведение упомянутых аптек в соответствие с требованиями ограничений собственности нереально, поскольку нет такого количества провизоров, у которых имелись бы достаточные финансовые возможности выкупить эти аптеки по справедливой цене. Пациенты, аптекари и аптеки на пороге реформы оказались предоставленными сами себе, впереди только одна большая неопределенность», - отметил Данилов.

По предварительным оценкам, оборот аптек, которых касается вопрос смены собственности, составляет 75-80% аптечного рынка и справедливая стоимость этой части составляет порядка 200-250 млн евро. В случае, если аптеки этого круга будут принудительно отчуждены или закрыты, то, в соответствии с конституцией, утраченную справедливую стоимость предпринимателям должно будет возместить государство, то есть, налогоплательщик.

«Кроме того, возникает вопрос о доверии к инвестиционной среде Эстонии, поскольку большую часть собственников аптек составляют предприниматели Германии, Литвы и Швеции», - пояснил Данилов.

Союз аптек Эстонии отметил, что сейчас степень удовлетворенности услугами аптек у населения очень высока и остается непонятным, какие проблемы авторы реформы собираются решать с помощью масштабного принудительного отчуждения или закрытия аптек.

По оценке аптекарей Эстонии, вызывает сожаление и то, что Министерство социальных дел в 2018 году решило отказаться от какого-либо анализа последствий аптечной реформы и от выработки плана действий в этой сфере, хотя законодатель обязал их это сделать. Как считает ОАЭ, это и есть основная причина, по которой в ближайшее время может произойти беспрецедентно массовое закрытие аптек.

Объединение аптек Эстонии для разрешения кризиса с доступностью лекарства призвало комиссию по социальным делам незамедлительно разработать меры по предотвращению закрытия аптек и критического снижения доступности лекарств.

«Эстонское государство не должно допустить того, чтобы наряду с кризисом с семейными врачами у нас разразится еще и кризис с доступностью лекарств. Это парализует всю систему здравоохранения в стране», - предупредило объединение.