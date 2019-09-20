Такое не каждый день увидишь: в Таллинне пришвартовалась роскошная яхта

Глава местного яхтенного порта Old City Marina Калле Куус сказал, что речь идет о серьезном гоночном паруснике. «По-моему, на его счету должен быть рекорд скорости пересечения Атлантического океана среди однокорпусных яхт. Синей ленты у него нет, но титул самой быстрой в гонках яхты должен быть. Эта яхта прошла все основные океанские регаты», - сказал Куус.