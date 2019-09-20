Пт, 20.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Такое не каждый день увидишь: в Таллинне пришвартовалась роскошная яхта

Такое не каждый день увидишь: в Таллинне пришвартовалась роскошная яхта
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Сегодня днем в Ванасадам прибыла 45-метровая суперъяхта Mari Cha III, сообщает Postimees.

Глава местного яхтенного порта Old City Marina Калле Куус сказал, что речь идет о серьезном гоночном паруснике. «По-моему, на его счету должен быть рекорд скорости пересечения Атлантического океана среди однокорпусных яхт. Синей ленты у него нет, но титул самой быстрой в гонках яхты должен быть. Эта яхта прошла все основные океанские регаты», - сказал Куус.

В Таллинн яхта прибыла неожиданно. По словам Кууса, яхта Mari Cha III была в гостях у Союза парусного спорта Финляндии и сегодня утром финны позвонили и сообщили, что парусник хочет прибыть в Таллинн.

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