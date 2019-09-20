Популярный сервис Airbnb планирует в 2020 году выйти на биржу

В июне агентство Reuters сообщало со ссылкой на свои источники, что Airbnb рассматривает вариант прямого листинга, то есть без привлечения новых средств и без продажи новых акций.

По итогам второго квартала выручка Airbnb превысила 1 млрд долларов. Более подробных данных компания также не раскрывает. Известно, что аналогичные результаты были у нее в третьем квартале 2018 года.