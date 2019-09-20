Перекрытые улицы, ярмарка и концерты: как проходит в Таллинне День без автомобилей

Для всех пассажиров общественного транспорта города, которые провалидируют свое право на проезд зеленой карточкой или иным зарегистрированным в системе продажи билетов носителем информации, проезд 22 сентября будет бесплатным, и валидатор им продавать билеты не будет.

Если в Брюсселе, как сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, в этот день полностью перекрыто движение моторного транспорта, то в Таллинне для него недоступными с 10 до 17 часов только несколько улиц: Нунне - между Тоомпуйестеэ и Суур-Клоостри, бульвар Пыхья - между Сууртюки и Кеск-Каламая и Копли - между Вана-Каламая и Коцебу. На перекрестке улицы Нунне и Тоомпуйестеэ появился пешеходный переход, который покажет, следует ли туннель сделать для транспорта, и дорогу оставить пешеходам.

В День без автомобиля куратор Морского музея Михкель Кару в 10.30 повез за собой всех интересующихся открывать Каламая. Старт был дан на площади Башен, а сам велопоход продлится пару часов. Финиш его опять-таки на площади Башен. В пеший поход по любопытным местам в окрестностях вокзала в то же время повел Яак Юске.

Двери интересующимся открыло для знакомства новое здание Академии художеств. Экскурсии проводятся и на эстонском, и на русском языках.

В полдень стартуют популярные соревнования по ориентированию на общественном транспорте.

В 15 часов в бывшем павильоне ожидания Балтийского вокзала будет дан старт соревнованиям на рулах «Balta Session» и с 10 до 17 часов можно будет у вокзальной трамвайной остановки опробовать популярные электронные самоходы.

С 12 до 14 часов дети и молодежь смогут обсудить будущее Таллинна на форуме, который пройдет на улице Нунне. Будут подняты три темы: школьный двор, двор родного дома и улица города. Итоги дискуссии будут представлены в тот же день в 14.30 на главной сцене. И там же состоится ознакомление с проектом продления улицы Вана-Каламая.

Главная сцена расположится на площади Башен, там и пройдут захватывающие мероприятия. Программа их включает, среди прочего, акробатику, выступления силачей и баскетболистов, показательную тренировку по фитнесу и гимнастику для разминки, концерт учащихся таллинских школ по интересам, спектакль Театра кукол и пр. А завершит все концерт группы Curly Strings.

С 10 до 14 часов в палатке полиции и Департамента шоссейных дорог можно будет ознакомиться с нормами безопасности движения. Открыта будет также ярмарка велосипедов, на которой каждый сможет выставить на продажу или обмен свой побывавший в употреблении велосипед. Детская зона площади Башен открывает возможности для разного рода игр и занятий, например, прыжков на батуте, езды на пони и пр. Будут предлагаться и блюда здоровой еды.