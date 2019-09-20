Пт, 20.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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  • Проблемы с парковкой в центре города? У Таллиннского порта построят гараж для сотен автомобилей

Проблемы с парковкой в центре города? У Таллиннского порта построят гараж для сотен автомобилей

Парковочный дом в Ülemiste City. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Raigo Pajula

У пассажирского терминала "D" Таллиннского порта к концу следующего года появится многоярусный гараж общей вместимостью почти в 400 автомобилей, пишет Rus.ERR.

Договор о строительстве объекта был подписан в пятницу со строительным концерном Merko Ehitus.

Договор стоимостью 3,7 млн евро (без НСО) предусматривает проектирование и строительство парковочного здания с одним подземным и четырьмя надземными этажами общей вместимостью почти в 400 автомобилей.

Здание должно быть сдано заказчику к концу 2020 года.

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