Проблемы с парковкой в центре города? У Таллиннского порта построят гараж для сотен автомобилей

У пассажирского терминала "D" Таллиннского порта к концу следующего года появится многоярусный гараж общей вместимостью почти в 400 автомобилей, пишет Rus.ERR.
Договор о строительстве объекта был подписан в пятницу со строительным концерном Merko Ehitus.
Договор стоимостью 3,7 млн евро (без НСО) предусматривает проектирование и строительство парковочного здания с одним подземным и четырьмя надземными этажами общей вместимостью почти в 400 автомобилей.
Здание должно быть сдано заказчику к концу 2020 года.