Проблемы с парковкой в центре города? У Таллиннского порта построят гараж для сотен автомобилей

Договор о строительстве объекта был подписан в пятницу со строительным концерном Merko Ehitus.

Договор стоимостью 3,7 млн евро (без НСО) предусматривает проектирование и строительство парковочного здания с одним подземным и четырьмя надземными этажами общей вместимостью почти в 400 автомобилей.