Кокорину не разрешили играть официальные матчи в России за "Зенит"

«Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина, так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года).

При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период. Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм – исключений регламентных документов РФС», – заявил представитель Комитета РФС по статусу игроков.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отказ РФС регистрировать нападающего Александра Кокорина.

«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину заниматься его работой.

Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понеся аналогичного наказания), так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола... Все справедливо, закон существует для людей.

Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола... На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение», – написал Семак в инстаграме.

Впоследствии он удалил пост и написал новый: