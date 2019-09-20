Земельный налог в Эстонии может вырасти в несколько раз

Министр государственного управления Яак Ааб заявил, что сейчас создана межведомственная рабочая группа, которая должна до января выработать рекомендации для правительства, что именно делать. Затем правительство могло бы принять решение по переоценке земли, а также о пересмотре законодательства о земельном налоге, сообщает rus.err.ee .

Земельный налог, по оценкам Ааба, может быть увеличен только через несколько лет, потому что невозможно провести переоценку в одночасье. "Ранее я получал данные о том, что процесс оценки и подготовки займет около двух лет", - сказал Ааб.