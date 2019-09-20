Пт, 20.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев

Это не ваше? Полиция ищет истинных владельцев украденных вещей
Фото!

Недавно полиция задержала в Тарту подозреваемого в совершении краж мужчину, в машине которого нашли большое количество украденных вещей.

Если большая часть найденных в машине вещей знакома полиции и их истинные владельцы известны, есть предметы, происхождение которых неизвестно, пишет Tartu Postimees.

Следственная группа подозревает, что эти вещи в течение прошлой недели были у кого-то украдены.

Тех, кто узнает свои вещи на фотографиях, полиция просит связаться с тартускими следователями по телефонам 58600979 или 53307139.

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