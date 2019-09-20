Это не ваше? Полиция ищет истинных владельцев украденных вещей
Недавно полиция задержала в Тарту подозреваемого в совершении краж мужчину, в машине которого нашли большое количество украденных вещей.
Если большая часть найденных в машине вещей знакома полиции и их истинные владельцы известны, есть предметы, происхождение которых неизвестно, пишет Tartu Postimees.
Следственная группа подозревает, что эти вещи в течение прошлой недели были у кого-то украдены.
Тех, кто узнает свои вещи на фотографиях, полиция просит связаться с тартускими следователями по телефонам 58600979 или 53307139.