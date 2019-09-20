Пт, 20.09.2019
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В Финляндии участились случаи срочного изъятия ребенка из семьи

Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Scanpix

В Финляндии в 2018 году было зарегистрировано около четырех с половиной тысяч срочных изъятий, что почти на семь процентов больше, чем годом ранее.

По словам эксперта в области защиты детей, срочное изъятие и помещение ребенка в замещающую семью происходит в том случае, когда ситуация в родной семье уже становится опасной для ребенка, пишет портал Yle.

Обычно проблемы накапливаются и ситуация усугубляется постепенно. Не всегда помощь семьям поступает вовремя, либо помочь не удается, тогда единственным решением оказывается помещение ребенка в замещающую семью.

На данный момент в Финляндии около 18 500 детей живут в замещающих семьях.

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