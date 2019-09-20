В Ласнамяэ может быть нарушено автобусное движение

В воскресенье, 22 сентября, запланирована разметка проезжей части улиц Кярбери, Линнамяэ и Уссимяэ в Ласнамяэ, что может привести к нарушению расписания движения автобусов.
Может быть нарушено движение автобусов линий 29, 31, 49, 51, 54, 58, 60, 65 и 68.
В то же время, следует учитывать, что такого рода дорожные работы могут выполняться только, если не будет дождя, пояснил заместитель заведующего Таллинским транспортным департаментом Тальво Рюйтельмаа.
Он предупредил, что задержки при движении могу оказаться продолжительностью в 5-6 светофорных циклов. Однако, несмотря на связанные с этим неудобства, разметка необходима для обеспечения безопасности движения, т.е. в интересах самих его участников.