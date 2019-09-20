В Ласнамяэ может быть нарушено автобусное движение

Может быть нарушено движение автобусов линий 29, 31, 49, 51, 54, 58, 60, 65 и 68.

В то же время, следует учитывать, что такого рода дорожные работы могут выполняться только, если не будет дождя, пояснил заместитель заведующего Таллинским транспортным департаментом Тальво Рюйтельмаа.