Будущее за велосипедами и электротранспортом - Кылварт

День этот отмечается в воскресенье, 22 сентября, но, поскольку воскресенье — день выходной, то последний предшествующий ему рабочий день председатель горсобрания, мэр и вице-мэры Таллинна провели без автомобилей, передала пресс-служба горуправы.

«Возможности безмоторного передвижения приобретают все больше значение по соображениям экологическим», - подчеркнул Михаил Кылварт, признав, что он, в основном, закоренелый автомобилист, но в пятницу 13 километров от дома до работы проехал на велосипеде. Причем поездка прошла довольно гладко.

«Однако, - сказал мэр, который признался, что не ездил на велосипеде уже несколько лет, - картина сегодняшнего дня была для меня не совсем привычной, хотя бы потому, что день начался необычно рано. Зато в это время на дорогах еще не было заторов. Вероятно, дорога обратно такой легкой не окажется».

Кылварт подчеркнул, что дорожки для легкого транспорта создаются постоянно, особенно, когда строятся новые дорожные объекты, одна сеть для движения на велосипеде, пока не образует единого целого. Он выразил удовлетворение, что создание Рейди теэ приведет к появлению и новых велодорожек.