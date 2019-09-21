82-летняя пассажирка пострадала при падении в резко затормозившем автобусе

В пятницу, 20 сентября, в 16.13 произошло дорожно-транспортное происшествие в центре Таллинна, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Возле дома на Пярнуском шоссе,6 автобус Man Lions City LE, которым управляла 50-летняя женщина, по не установленным пока причинам резко затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом.
В результате торможения в автобусе упала пассажирка, 82-летняя женщина.
Скорая помощь оказала пострадавшей первую помощь и доставила ее домой. Обстоятельства ДТП высняются.