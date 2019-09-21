Сб, 21.09.2019
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  • 82-летняя пассажирка пострадала при падении в резко затормозившем автобусе

82-летняя пассажирка пострадала при падении в резко затормозившем автобусе

Пешеходный переход.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

В пятницу, 20 сентября, в 16.13 произошло дорожно-транспортное происшествие в центре Таллинна, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Возле дома на Пярнуском шоссе,6 автобус Man Lions City LE, которым управляла 50-летняя женщина, по не установленным пока причинам резко затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате торможения в автобусе упала пассажирка, 82-летняя женщина. 

Скорая помощь оказала пострадавшей первую помощь и доставила ее домой. Обстоятельства ДТП высняются.

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