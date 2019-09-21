Лось на дороге стал причиной аварии: две машины оказались в кювете

В 23 часа в пятницу, 20 сентября, в полицию сообщили о ДТП на 52-м километре шоссе Таллинн-Нарва, в волости Куусалу Харьюского уезда.
Как сообщила пресс-служба полиции, внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 57-летний мужчина, ехал в левой полосе движения, когда на дорогу выбежал лось.
Отклонившийся вправо в результате столкновения с животным автомобиль столкнулся с ехавшим рядом BMW 525D, которым управлял 34-летний мужчина.
Оба транспортных средства съехали с дороги в кювет. Водителя Toyota госпитализировали в Североэстонскую региональную больницу.