Лось на дороге стал причиной аварии: две машины оказались в кювете

Как сообщила пресс-служба полиции, внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 57-летний мужчина, ехал в левой полосе движения, когда на дорогу выбежал лось.

Отклонившийся вправо в результате столкновения с животным автомобиль столкнулся с ехавшим рядом BMW 525D, которым управлял 34-летний мужчина.