Глава Wolt - о жалобах на курьеров-неэстонцев: в Финляндии такой проблемы нет!

Аналогичные рекомендации Эстонии неоднократно давали и другие связанные с ООН надзорные комитеты, по оценке которых, использование мер наказания в частном секторе в сегодняшнем их виде не является оправданным.

"В ООН дуют немного другие ветра", - ответил недавно на эту критику министр культуры Тынис Лукас, который не раз высказывался по языковым проблемам сектора обслуживания.

"Я не уверен, что иностранные оценщики хорошо понимают здешнюю ситуацию", - добавил министр.

Гендиректор Языковой инспекции Ильмар Томуск добавил, что у разных организаций за последние 27 лет возникали различные мысли о том, как следует проводить языковую политику в Эстонии. "Но Эстония - независимое государство, которое само определяет свою языковую политику", - сказал он.

Министр Лукас считает, что штрафы за нарушение правил следовало бы увеличить в несколько раз. Сейчас максимальная сумма штрафа составляет 640 евро. С ним согласен и Томуск. Оба подчеркивают, что в таком виде наказывать следует только предприятия, а не работников.

Томуск добавил, что поскольку число жалоб растет, следует ужесточить и проверки работников. Всего за 8 первых месяцев этого года в инспекцию поступило свыше 300 жалоб - это на сотню больше, чем за тот же период прошлого года.

Хотя Лукас в разговоре упоминал торговую сеть Maxima, в последнее время в центре внимания все чаще оказываются услуги, связанные с различными мобильными приложениями. Лукас отметил, что до него все чаще доходят случаи, связанные с услугами курьерской доставки и таксоизвоза, которые предлагают говорящие по-английски иммигранты.

За две первые недели сентября в Языковую инспекцию поступило четыре жалобы на приложение Bolt. Еще в трех случаях жаловались на таксистов других фирм.

Подаче жалоб, очевидно, способствовали недавние высказывания Лукаса. Ильмар Томуск также порекомендовал обращать больше внимания на курьеров и водителей такси.

Исполнительный директор компании Wolt, предлагающей курьерские услуги по доставке еды, Лийз Ристал подтвердила, что по ее информации, на курьеров их фирмы было подано три жалобы одним человеком.

"Это были курьеры, которых, возможно, не назовешь среднестатистическими светловолосыми эстонцами. Скорее, это были люди с темной кожей. Необходимые языковые познания у них были", - сказала глава предприятия. По ее мнению, мотивы некоторых жалоб вызывают сомнение.

Ристал сказала, что Wolt выполняет при найме работников языковые требования, так что поступающая критика не является оправданной.

Она подчеркнула, что привлечение иностранцев к работе по доставке еды - это осознанный выбор компании, и иностранцев, наоборот, следовало бы поддерживать. "Wolt выступает за этническое многообразие, не только на уровне работников, но и в обществе в целом", - объяснила Ристал.

"Мы хотим привлечь в общество людей, приезжающих в Эстонию, давая им и их семьям возможность зарабатывать честным трудом".

Той же точки зрения придерживается о компания Bolt, а также многие другие эстонские стартапы. Весной Союз экономики совместного потребления направил в Министерство экономики и коммуникаций письмо, где указал на то, что действущие в Эстонии языковые требования вредят свободе предпринимательства.

Предприниматели не согласны с тем, что услуги курьеров Wolt или Bolt cравнивают с другой работой сектора обслуживания: весь инфообмен происходит через мобильное приложение, поэтому общение с курьером сводится к минимуму. Привезти еду может даже глухонемой работник.

Ристал добавила, что Wolt - предприятие финского происхождения, и у наших северных соседей языковой вопрос ни разу не становился проблемой.

"Там люди из-за таких разговоров сразу вышли бы на улицы", - считает она.

Министр Лукас же полагает, что если делать исключение для англоговорящих работников, вопросы возникнут у русскоязычного населения.