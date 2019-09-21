Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" и переходит в милицейский клуб

Клуб подчеркнул, что не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся.

Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», – сказано в заявлении клуба, который опубликовал видео с лучшими моментами выступлений Мамаева.

По информации «Спорт-Экспресс», Мамаев договаривается об условиях сотрудничества с московским клубом.