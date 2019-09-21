Сб, 21.09.2019
Многие понимают, что в травке нет ничего страшного и легализация принесет больше плюсов, чем минусов. Кирилл Юферев
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" и переходит в милицейский клуб

Мамаев расторг контракт с "Краснодаром" и переходит в милицейский клуб

Павeл Мамаев

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым по взаимному согласию сторон, передает Sports.ru.

Клуб подчеркнул, что не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся.

Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», – сказано в заявлении клуба, который опубликовал видео с лучшими моментами выступлений Мамаева.

По информации «Спорт-Экспресс», Мамаев договаривается об условиях сотрудничества с московским клубом.

Игрок может до зимнего трансферного окна тренироваться с «Динамо», а в январе его включат в заявочный список на сезон.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ