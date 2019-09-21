В этом сезоне охотники застрелили 50 медведей

По статистике департамента окружающей среды, в текущем сезоне по всей Эстонии отстрелено 50 медведей. Больше всего отстрелено в уездах Ида-Виру и Йыгева (по девять особей). Восемь особей застрелены в Ляэне-Вирумаа, а шесть в Тартумаа. В Харьюмаа и Ярвамаа застрелено по пять особей, сообщает BNS.

Трех медведей застрелили в Рапламаа, в Пярнумаа и Вильяндимаа по два. В Валгамаа застрелен один медведь. В Пылвамаа охотники не застрелили ни одной особи, хотя лимит допускает отстрел трех. В уездах Ляэне, Сааре и Выру в этом сезоне охота на медведя не разрешена.