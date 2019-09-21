Сб, 21.09.2019
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Галерея: зачем министр Юри Ратас подбирает с земли чужие окурки?

Премьер-министр Юри Ратас сегодня в Пирита собирал окурки в рамках всемирного дня уборки, пишет Postimees.

Премьер был неприятно удивлен тем, как много сигаретных "бычков" валяется на земле.

На своей странице в Фейсбуке глава правительства пишет о том, как важно замечать происходящее вокруг. "Вокруг нас происходит много плохого", - описал Ратас, указывая на мешок с мусором в своей руке.

"Много пакетов, много пластика, много сигаретных окурков. Начнем с себя. Если мы производим мусор, давайте бросать его в мусорный ящик, даже если он находится в двух шагах", - подытожил Ратас.

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