Галерея: зачем министр Юри Ратас подбирает с земли чужие окурки?

Премьер был неприятно удивлен тем, как много сигаретных "бычков" валяется на земле.

На своей странице в Фейсбуке глава правительства пишет о том, как важно замечать происходящее вокруг. "Вокруг нас происходит много плохого", - описал Ратас, указывая на мешок с мусором в своей руке.