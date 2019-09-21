Сб, 21.09.2019
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Война провайдеров: Levikom проиграл в судебном деле вокруг частот 5G

Levikomi üks omanik Peep Põldsamm.

ФОТО: Liis Treimann

Таллинский административный суд в пятницу не удовлетворил жалобу Levikom по делу о частотных разрешениях для прокладки 5G-сетей и решил, что предоставление трех частотных разрешений было разумным компромиссом.

Выдача частотных разрешений для прокладки 5G-сетей необходима в соответствии с правом ЕС, к 31 декабря следующего года страны ЕС должны разрешить использование частот 3400-3800 мегагерц для наземных систем, позволяющих пользоваться услугами 5G.

Если проект январского постановления министра предпринимательства и ИТ предусматривал два варианта конкурса — на четыре и на три разрешения, то в итоге было решено ограничить число разрешений тремя, по 130 мегагерц.

19 февраля департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) объявил конкурс на выдачу частотных разрешений со сроком участия до 25 марта.

21 февраля Levikom Eesti OÜ через суд оспорила объявление о конкурсе и суд в порядке первичной правовой защиты запретил проводить конкурс до вступления в силу решения.

В пятницу Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу Levikom, решив, что Министерство экономики и коммуникаций (MKM) не нарушало правил при принятии постановления и что постановление является правомерным.

Решение административного суда может быть оспорено до 21 октября.

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