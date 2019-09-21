Тоже рекорд: 46 провалов на экзамене по вождению!

Руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза опубликовал статью, в которой выражает мнение, что если на получение водительских прав требуется более трех экзаменов, это уже ненормально, пишет Postimees. В этом году 761 водитель пошел на четвертую попытку, а 446 водителей предприняли и пятую.
Тех, кто в этом году провалил свой 12-й по счету эказмен по вождению, оказалось 15 человек.
По мнению Ванамыйза, именно такие люди и их отношение к процессу получения прав являются главной причиной образования длинных очередей на экзамены.
В качестве вишенки на торте он привел рекорд: один человек не смог справиться с экзаменом с 46-й попытки.
Ванамыйза отмечает, что неудачи в практической части напрямую связаны с незнанием теории. На чем же чаще всего заваливаются экзаменующиеся?
"Очень часто проблема бывает в том, что люди просто зубрят вопросы и ответы. Но в этом нет никакой пользы, если ты вообще не понимаешь дорожную ситуацию, которой касается вопрос", - объясняет Ванамыйза.
"И еще бросаются в глаза большие недочеты в умении читать. Зачастую люди не могут прочитать два предложения и понять, о чем именно спрашивают".
Он привел в пример девушку, которая после очередной неудачи на теоретическом экзамене направила в департамент запрос, где отметила, что когда сдавала экзамен в прошлый раз, в вопросе с картинкой с изображением трамвая дала ответ А, оказавшийся неверным, а в следущей попытке дала ответ Б, но и он был неправильным. Значит ошибка в вопроснике, предположила девушка.
"Картинка была той же самой, но бедняжка даже не поняла, что вопрос то был другим", - комментирует Ванамыйза.
Вопрос о том, сколько среди действующих в Эстонии автошкол таких, что дают обучение на должном уровне, а сколько - таких, кто заманивает учеников низкими ценами и конвейером отправляет проваливаться на экзаменах, это тема для отдельного разговора.
"Говорят, что у Департамента шоссейных дорог есть свои методы, как наводить порядок в этой части", - замечает Ванамыйза.
Психолог Гуннар Мейнхард считает, что способность или неспособность человека к вождению транспортного средства никак не зависит от количества попыток сдачи экзамена. В международном контексте есть ряд условий, предъявляемых к водителю: способность к ориентированию, способность к сосредоточению, внимание и время реакции. Все это объективно измеряемые параметры, поясняет психолог.
И даже если желающий получить права провалил несколько экзаменов, вряд ли преподавателю автошколы или экзаменатору стоит сообщать ему о том, что не имеет смысла дальше тратить время, энергию и деньги на получение прав, поскольку кандидат воспримет этот совет как проявление необъективности, добавляет Мейнхард.