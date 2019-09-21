Таллиннский совет по вопросам здоровья поддерживает ограничение продажи алкоголя

Руководитель Таллиннского школьного здравоохранения и член Таллиннского совета по вопросам здоровья Кяди Лепп подтвердила, что значительное употребление алкоголя населением Эстонии повлияло на поведение многих молодых людей. "Исследования подтверждают, что лишь половина 15-16-летних подростков не употребляют алкоголь, и все возрастает число тех, кто напивается допьяна, - сказала Лепп. - Ограничение доступности алкоголя - очень важный шаг на пути не только к снижению его потребления, но и четкий сигнал о необходимости защитить развитие детей и молодежи в безопасной жизненной среде".

Таллиннская горуправа инициировала дискуссию об увеличении действующих ограничений продажи алкоголя. В рамках действующего законодательства Таллинн может сократить время продажи алкоголя в развлекательных учреждениях и потребовать, чтобы алкогольные магазины располагались вдали от детских и образовательных учреждений.

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина, курирующая сферы социального обеспечения и здравоохранения, отметила, что год от года в обществе идут разговоры о чрезмерном употреблении алкоголя населением и связанных с этим проблемах. "Злоупотребление алкоголем вызывает негативные последствия не только для самого человека, но и для его близких, и в результате для всего общества. К сожалению, это очень болезненно затрагивает и самую восприимчмвую часть населения - детей, как в случае злоупотребления алкоголем родителей, так и в том, что сами подростки все раньше начинают употреблять алкоголь. Поэтому проблемами, вызванными алкоголем, и их последствиями в своей повседневной работе занимаются социальные работники и специалисты сферы защиты детей, сотрудники молодежной полиции, врачи и другие специалисты, - пояснила Бешкина. - Мы наблюдаем все большую необходимость в ограничении доступности алкоголя, так как прежние меры, к сожалению, не дают необходимых результатов. В качестве крупнейшего самоуправления Эстонии, в котором проживает треть населения страны, наша обязанность заняться этой проблемой».

Таллинн предлагает с июня 2020 года разрешить продажу алкоголя в развлекательных учреждениях в выходной день накануне рабочей недели до двух часов ночи, а в ночь перед выходным днем - до трех часов. В тоже время городу необходима действенная помощь законодателя, так как существующее законодательство не позволяет ограничить продажу алкоголя по утрам. Сейчас прожаду можно возобновить сразу по завершении ночного покоя - в 6-7 часов утра.