Рейтинги партий: EKRE набирает популярность у неэстонцев, а дебаты вокруг пенсий добавили сторонников Isamaa

Рейтинг популярности партий по-прежнему возглавляет идущая вне конкуренции Партия реформ, однако в этом месяце поддержка "белок" немного ослабла.

"Напряженность, царившая в середине августа, оказывала свое влияние недолго", - подтвердил руководитель исследования Kantar Emor Айыар Воог. Он отметил, что выросшая в августе до новых высот поддержка оппозиционных партий, вероятно, была обеспечена за счет тех, кто обманулся в ожиданиях и отрекся от своего изначального выбора, но к настоящему времени шторм утих.

С прошлого опроса правящие партии не оказывались замешанными в скандалах. Политическая жизнь шла в спокойном ритме, поскольку, хотя переговоры о госбюджете идут, правительство пока не принимало влиятельных решений, да и парламент только начал свою работу. Можно сказать, что провалившееся голосование о недоверии премьер-министру Юри Ратасу не оказало сильного влияния на статистику поддержки партий.

В сентябрьском исследовании участвовал 1261 человек. Если бы выборы состоялись завтра, за реформистов проголосовало бы 32,8% опрошенных. Это на 4% меньше, чем месяцев ранее. Соцдемам свои голоса отдали бы 11% респондентов.

У партий коалиции дела шли лучше. "Коалиционные партии были активнее. Решения правительства, как касающиеся бюджета, так и по другим обсуждениям, были в прессе на первом плане", - обосновал тенденцию Воог.

К примеру, поддержка партии Isamaa, которая еще в августе была на уровне ниже избирательного порога, достигла 7%, что, судя по всему связано с тем, что в центре внимания общественности в последние недели оказалась реформа второй пенсионной ступени, что было главным предвыборным обещанием Isamaa.

"О том, что будет после перевода второй пенсионной ступени на добровольную основу, политики Isamaa объясняли в телепередачах, на страницах газет и в Рийгикогу. Похоже, что это окупилось", - считает Воог.

Поддержка центристов и EKRE также выросла, но скромнее, чем поддержка Isamaa. EKRE занимает в рейтинге второе место вслед за Партией реформ с 18,4%. Центристы остались на третьем месте с 16,5%.

Общая поддержка правительства составила в сентябре 41,9%.

Неэстонцы в сентябре, как обычно, сильнее всего поддерживали центристов. У Isamaa в сентябре не оказалось ни одного сторонника-неэстонца из числа опрошенных.

Зато бросился в глаза рост поддержки EKRE неэстонцами. Партию, которая известна резкими словами в адрес иностранцев, обычно поддерживало не более 8% неэстонцев, но в сентябре этот показатель подпрыгнул до 17,4%. По мнению Воога, причиной здесь может быть коалиция EKRE с Центристской партией, которая является наиболее популярной среди лиц других национальностей.