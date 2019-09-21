Дешевле было бы возить пассажиров на такси: в Эстонии действуют десятки убыточных автобусных маршрутов

В малонаселенных районах государству приходится доплачивать за автобусное сообщение, и в настоящее время в Эстонии есть десятки маршрутов, на которых пассажиров дешевле было бы доставлять на такси, пишет портал Rus.ERR.
Так, на Сааремаа есть автобусная линия, которая доставляет людей из Курессааре через Куйвасте в Лаймьяла, и в течение семи месяцев на этой линии было перевезено 57 пассажиров, что означает,что за проезд одного человека государству приходится доплачивать более 47 евро.
В Йыгевамаа есть автобусная линия Муствеэ - Торма - Вооре - Кяэпа - Муствеэ, которой за первые семь месяцев года воспользовались 96 человек, и таким образом, государство заплатило по 26 евро за каждого пассажира.
В Выруском уезде есть автобусная линия Мынисте - Вастсе - Рооза - Кари - Сёэди - Варсту - Мынисте: здесь за семь месяцев было перевезено 60 пассажиров, государство заплатило по 21 евро за пассажира.
По словам руководителя отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог Кирке Уильямсон, автобусные линии ждут изменения, потому что, когда в месяц автобусом пользуются около десяти человек, нет смысла сохранять традиционное автобусное сообщение - его было бы целесообразнее заменить на предварительно заказываемый транспорт.