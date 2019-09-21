Дешевле было бы возить пассажиров на такси: в Эстонии действуют десятки убыточных автобусных маршрутов

Так, на Сааремаа есть автобусная линия, которая доставляет людей из Курессааре через Куйвасте в Лаймьяла, и в течение семи месяцев на этой линии было перевезено 57 пассажиров, что означает,что за проезд одного человека государству приходится доплачивать более 47 евро.

В Йыгевамаа есть автобусная линия Муствеэ - Торма - Вооре - Кяэпа - Муствеэ, которой за первые семь месяцев года воспользовались 96 человек, и таким образом, государство заплатило по 26 евро за каждого пассажира.

В Выруском уезде есть автобусная линия Мынисте - Вастсе - Рооза - Кари - Сёэди - Варсту - Мынисте: здесь за семь месяцев было перевезено 60 пассажиров, государство заплатило по 21 евро за пассажира.