Эстонский финансист: у государства есть план, как украсть миллиард

К концу 2020 года общий объем отчислений эстоноземельцев во вторую ступень пенсионного страхования составит 5 млрд евро. Присоединившихся к системе будет к этому времени около 770 000, а средняя сумма на их пенсионном счете составит примерно 6500 евро: у молодых меньше, а у тех, кто проработал два десятилетия - в разы больше.

Если они теперь заберут эти деньги при первой возможности, госдарство сразу получит себе в качестве подоходного налога с пенсионных денег миллиард евро. Но, обратите внимание, настоящее ограбление только начинается, пишет Кукемелк.

К концу 2020 года человек, зарабатывавший в течение 19 лет среднюю зарплату при средней производительности фондов второй ступени в 4%, накопит в своем пенсионном фонде около 16 500 евро.

Если он решит снять деньги, он заплатит с них государству 20-процентный подоходный налог, или 3300 евро, и получит на руки 13200 евро. Насколько плоха такая сделка с государством, большинство сразу и не понимает.

Вдобавок к подоходному налогу на забираемую сумму, зарабатывающий среднюю зарплату человек потеряет сразу и освобождение от подоходного налога на сумму в 6000 евро. Это означает выплату государству в виде налога 1200 евро, то есть из 13 200 евро остается теперь уже только 12 000 евро. Но и это еще не все.

Фактически, государство взимает с вас в общей сложности 24 500 евро в течение следующих 10 лет, когда накопитель пенсии вынужден, выходя из второй ступени, отчислять свои 4 процента социального налога в первую ступень, то есть в госбюджет.

То есть, если вы забираете деньги из своего пенсионного фонда до выхода на пенсию, государство наложит лапу на ваши деньги сразу в трех разных местах!

Если все люди заберут свои деньги из второй ступени, и их 4% соцналога поступят вместо их личного счета второй ступени в госбюджет, государство будет отбирать у нынешних работников по 300 с лишним миллионов евро в год. Вместе с ростом зарплат за 10 лет эта сумму составит почти 5 млрд евро. Разве не гениально? Когда денег в бюджете на выполнение предвыборных обещанимй нет, надо взять их у самих людей - но так, чтобы большая часть ничего и не поняла.