Одна рука и одна нога: в Таллинне пассажиров развозит необычный таксист

Поскольку в случае автоматической коробки передач, не нужно переключать передачи и есть только педали газа и тормоза, Эрки легко справился. Он может ездить и на мануале, но для этого надо приложить усилия, да и к тому же у него нет на это прав.

Эрки не всегда был вынужден прыгать на одной ноге: до шестнадцати лет, по его словам, он был здоров. После этого проблемы усугубились и от деревянного протеза больше не было пользы. Хотя Эрки с помощью протеза прихрамывал, в юности подвижность была лучше. «Друзья были здоровыми детьми», - рассказывает он. Учебу он начал в интернат-школе Хаапсалу, где получил среднее образование.

Если с друзьями детства он особо не поддерживает отношения, то со школьными товарищами общается до сих пор. Большинство его друзей — здоровые люди. Когда в конце 1990-х его направили в общество инвалидов, он быстро оттуда вышел. «Тогда там было очень уныло. Люди были подавлены и сильно пили», - рассказывает он.

Хотя болезнь с годами прогрессировала, по словам самого Эрки, он будто между двух миров: в центре инвалидов люди зачастую сильнее больны, чем он, а в других местах большинство здоровее. «Немногие в таком же положении, как я», - говорит он.

На такси Эрки ездит ровно столько, сколько хочет. «В этом месяце работаю особенно много, поскольку надо выплатить долги», - говорит он. Он имеет в виду взятый в лизинг Volkswagen, в рассрочку телефон и прочие обязательства.

В начале каждого месяца на его счет поступает пенсия по инвалидности от государства, но, по его словам, на это пособие не прожить. «Иначе я бы не ездил на такси, а занимался больше фотографией», - сказал он.

С семьей в Китай

«Я не знаю, как долго буду ездить на такси. Все зависит от здоровья», - говорит он. Одно точно ясно: Эрки хочет проверить себя на прочность. В следующем году он планирует автопутешествие в Италию. «До сих пор в поездках никогда не сидел за рулем, всегда на пассажирском», - говорит он. Самое большое путешествие у него было в Марокко. «Я ничего в жизни не оставляю несделанным, только еще в Китай не съездил», - говорит он.

Друг Марек рассказывает, как приходят в замешательство спасатели и полицейские при виде Эрки за рулем. «Зимним вечером в нас врезались девушки на машине с летней резиной. Поскольку автомобиль улетел в кювет, вызвали спасателей. К этому времени Эрки выбрался из машины. Спасатели не могли понять, что случилось. Они увидели, что у мужчины одна нога какая-то странная, схватили его с двух сторон и стали тащить по земле», - рассказывает Марек.

По словам Марека, Эрки полон жизненных сил, поскольку мыслит позитивно и частично именно поэтому является одним из лучших его друзей. «Он не стесняется. Иногда думаю, будь я в таком положении, смог бы я каждое утро просыпаться с улыбкой на лице. Вот, почему он мой друг. Он и мне дает силы», - говорит Марек.