Одна рука и одна нога: в Таллинне пассажиров развозит необычный таксист
Из-за пережитой в детстве болезни Эрки не может пользоваться половиной своих конечностей, но это не мешает ему на одной ноге взбираться на самую вершину маяка, работать и путешествовать.
В Эстонии живут тысячи людей с ограниченной подвижностью, которые никогда в своей жизни, например, не испытывали приятного чувства после пробежки. Несмотря на это, они живут с блеском в глазах и вдохновляют других. С одним из таких людей журналист Postimees познакомился несколько недель назад, когда ехал на такси с работы домой. Таксист вел машину с помощью одной руки и одной ноги. Журналист неловко спросил, что случилось. Неожиданно таксист ответил открыто и честно.
«Когда мне было полтора года я перенес менингит», - сказал работающий в Bolt Эрки, который предпочел не называть публично свою фамилию. Поскольку он не получил лечение вовремя, его сразил полиомиелит (детский спинномозговой паралич — прим.ред.). Все его конечности на месте, но правые рука и нога не слушаются. Это нисколько не мешает ему выполнять сельскохозяйственные работы, управлять автомобилем, путешествовать за тысячи километров или взбираться на вершину маяка.
Клиентов он возит на личном автомобиле Volkswagen 2013 года, на ней он по утрам едет из родного Рапла в Таллинн. Работать он начинает уже в Рапла: обычно по пути в столицу поступает несколько заказов. Для этих клиентов Эрки — уже знакомый таксист, поэтому ему не надо объяснять свою ситуацию.
Твердая нога
Клиенты, которые его не знают, спрашивают напрямую и без стеснения. 45-летний Эрки отвечает честно, но не плачется на судьбу. «Еще никто не выходил из машины», - сказал Эрки. До того, как стать таксистом, он был земледельцем: взял на себя доставшийся от покойного отца хутор, где помимо бухгалтерии и ведения дел занимался тяжелой техникой. «Тракторы и всевозможные машины, за исключением комбайна», - сказал он.
Дело в том, что Эрки не сидит в инвалидном кресле, а преодолевает большие расстояния, прыгая на одной ноге. «А ты был на маяке Кыпу? Я был, три раза. Допрыгал на одной ноге по ступенькам высотой с колено, - рассказывает таксист. - И сопровождал на маяк Сырве с 247 ступеньками подругу, которая боится высоты».
Его друг из школы-интерната Хаапсалу Марек говорит, что Эрки, видимо, является неофициальным мастером Эстонии по прыжкам на одной ноге. «Он преодолел такие расстояния на одной ноге, это мощно», - говорит Марек. Эрки сказал, что его рекорд прыжков на одной ноге — это почти четыре километра по дощатой дороге. «Гуляли с друзьями по тропе, прогал так долго, как мог».
Страх экзаменатора
Права Эрки получил в девятнадцать лет и, по его словам, был одним из первых, кто получил права на автомобиль с автоматической коробкой передач. «Экзаменатор не решился сесть вперед, сел на заднее сиденье», - рассказывает Эрки. Он не ходил в автошколу, его учил знакомый, а после он сразу пошел на экзамен.
Поскольку в случае автоматической коробки передач, не нужно переключать передачи и есть только педали газа и тормоза, Эрки легко справился. Он может ездить и на мануале, но для этого надо приложить усилия, да и к тому же у него нет на это прав.
Эрки не всегда был вынужден прыгать на одной ноге: до шестнадцати лет, по его словам, он был здоров. После этого проблемы усугубились и от деревянного протеза больше не было пользы. Хотя Эрки с помощью протеза прихрамывал, в юности подвижность была лучше. «Друзья были здоровыми детьми», - рассказывает он. Учебу он начал в интернат-школе Хаапсалу, где получил среднее образование.
Если с друзьями детства он особо не поддерживает отношения, то со школьными товарищами общается до сих пор. Большинство его друзей — здоровые люди. Когда в конце 1990-х его направили в общество инвалидов, он быстро оттуда вышел. «Тогда там было очень уныло. Люди были подавлены и сильно пили», - рассказывает он.
Хотя болезнь с годами прогрессировала, по словам самого Эрки, он будто между двух миров: в центре инвалидов люди зачастую сильнее больны, чем он, а в других местах большинство здоровее. «Немногие в таком же положении, как я», - говорит он.
На такси Эрки ездит ровно столько, сколько хочет. «В этом месяце работаю особенно много, поскольку надо выплатить долги», - говорит он. Он имеет в виду взятый в лизинг Volkswagen, в рассрочку телефон и прочие обязательства.
В начале каждого месяца на его счет поступает пенсия по инвалидности от государства, но, по его словам, на это пособие не прожить. «Иначе я бы не ездил на такси, а занимался больше фотографией», - сказал он.
С семьей в Китай
«Я не знаю, как долго буду ездить на такси. Все зависит от здоровья», - говорит он. Одно точно ясно: Эрки хочет проверить себя на прочность. В следующем году он планирует автопутешествие в Италию. «До сих пор в поездках никогда не сидел за рулем, всегда на пассажирском», - говорит он. Самое большое путешествие у него было в Марокко. «Я ничего в жизни не оставляю несделанным, только еще в Китай не съездил», - говорит он.
Друг Марек рассказывает, как приходят в замешательство спасатели и полицейские при виде Эрки за рулем. «Зимним вечером в нас врезались девушки на машине с летней резиной. Поскольку автомобиль улетел в кювет, вызвали спасателей. К этому времени Эрки выбрался из машины. Спасатели не могли понять, что случилось. Они увидели, что у мужчины одна нога какая-то странная, схватили его с двух сторон и стали тащить по земле», - рассказывает Марек.
По словам Марека, Эрки полон жизненных сил, поскольку мыслит позитивно и частично именно поэтому является одним из лучших его друзей. «Он не стесняется. Иногда думаю, будь я в таком положении, смог бы я каждое утро просыпаться с улыбкой на лице. Вот, почему он мой друг. Он и мне дает силы», - говорит Марек.
По словам Марека, формула счастья его друга проста в теории. Важно быть осторожным при сравнении себя с кем-то. «Конечно, мы не можем всего добиться, но он думает о тех вещах, которые сделал, а не о тех, которые не сделал. Живи на позитивной волне, не жалея самого себя. Для этого не надо быть Эрки, можно быть кем угодно», - говорит Марек.