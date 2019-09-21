Галерея: центристы собрались на совет, Ратас говорил об изменениях в налоговой системе

Председатель партии сказал, что правительство вышло на финишную прямую в составлении госбюджета. По его словам, во вторник на предстоящей неделе правительство планирует одобрить проект госбюджета.

Общественности он будет представлен в среду, после чего проект передадут на обсуждение в Рийгикогу. По словам Ратаса, наибольшее внимание будет уделено внутренней безопасности, образованию и медицине. Ратас напомнил, что перед выборами центристы обещали внеочередной рост пенсий.

Также он вновь коснулся необходимости изменить существующую налоговую систему. Ратас перечислил проблемы, которые, по его оценке, нужно решать изменением налоговой системы: нехватку работы или рабочей силы в уездах, длящуюся годами эмиграцию, высокую степень относительной бедности и неравенство.

Как имено решить эти проблемы посредством налогов, он не сказал.