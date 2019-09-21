Легендарный российский кинорежиссер два месяца инкогнито прожил в Нарве

Спешно уехал в ближайшую заграницу

“Я чувствую себя здесь очень хорошо, - рассказал в Нарве Александр Сокуров. - Я недавно два месяца провел здесь в Нарве. Вынужден был приехать сюда в тяжелый для меня период. Я вынужден был уехать из России. Мне было очень хорошо здесь. Я был окружен здесь людьми, которые принимали меня, которые дали мне кров. Я просто не мог вернуться в Россию, но мне было хорошо здесь.

Мне нравится характер людей в Прибалтике. Я говорю “в Прибалтике”, имея в виду, что есть нечто общее прибалтийско-скандинавское. Мне такой нрав, такой характер очень нравится, нравятся люди, которые говорят то, что думают, и говорят, не торопясь. Потому что говорить торопливо и быстро сегодня стали все. А у вас есть какое-то удивительное равновесие. Но пока нет молодежи.

Она должна или вернуться к вам, или появиться, и когда ее будет много, надо будет смотреть, что будет происходить. Сейчас ее мало, потому что люди уезжают по экономическим причинам”.

Александр Николаевич не стал рассказывать, что именно заставило его перебраться в Нарву.

“Это заграница - самая близкая к России. А мне надо было быстро уезжать”, - только пояснил он.

Возможно, этот временный отъезд был как-то связан с тем, что петербургская полиция расследовала возможное хищение средств, полученных от Министерства культуры фондом Александра Сокурова по поддержке кинопроизводства. При очень похожих обстоятельствах ранее был арестован театральный режиссер Кирилл Серебренников. За него вступились многие российские деятели культуры, считающие его уголовное преследование политически мотивированным.

Сокуров отмечает, что у него многолетний, непреодолимый конфликт с российским Министерством культуры, и собственный фонд теперь ему придется реорганизовывать.

В Нарве своеобразия нет

Александр Сокуров считает, что люди в Эстонии должны понять для себя, зачем им вообще Нарва.

“На мой взгляд нужно использовать все преимущества, которые этот город дает в связи с близостью России, - считает кинорежиссер. - Категорически нельзя, преступно опасно сбрасывать со счетов существование России, российского культурного слоя и российского экономического потенциала. Вот я прожил эти два месяца, с удовольствием ходил в магазины, где с удовольствием видел эстонские товары, которые мы когда-то всё время покупали из Эстонии. Молочные продукты и другие у нас были из Эстонии, и это была гарантия какого-то жизненного качества”.

Самому же городу, по мнению Сокурова, нужны новые архитекторы, которые способны развивать город и связать его будущее с прошлым. При этом, режиссер считает, что Старый город Нарвы нужно восстанавливать в прежнем виде.