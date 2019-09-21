Легендарный российский кинорежиссер два месяца инкогнито прожил в Нарве

На конференции “Рынок продюсеров”, которая в пятницу прошла в Нарве в рамках фестиваля Station Narva выступил легендарный российский кинорежиссер Александр Сокуров. Он поделился с поклонниками своими мыслями о кино, а затем неожиданно рассказал журналистам, что вынужден был уехать из России и два месяца прожил в Нарве, гулял по улицам и ходил в магазины, как местный житель. Но как место для съемок фильма город не подходит, считает режиссер.
Спешно уехал в ближайшую заграницу
“Я чувствую себя здесь очень хорошо, - рассказал в Нарве Александр Сокуров. - Я недавно два месяца провел здесь в Нарве. Вынужден был приехать сюда в тяжелый для меня период. Я вынужден был уехать из России. Мне было очень хорошо здесь. Я был окружен здесь людьми, которые принимали меня, которые дали мне кров. Я просто не мог вернуться в Россию, но мне было хорошо здесь.
Мне нравится характер людей в Прибалтике. Я говорю “в Прибалтике”, имея в виду, что есть нечто общее прибалтийско-скандинавское. Мне такой нрав, такой характер очень нравится, нравятся люди, которые говорят то, что думают, и говорят, не торопясь. Потому что говорить торопливо и быстро сегодня стали все. А у вас есть какое-то удивительное равновесие. Но пока нет молодежи.
Она должна или вернуться к вам, или появиться, и когда ее будет много, надо будет смотреть, что будет происходить. Сейчас ее мало, потому что люди уезжают по экономическим причинам”.
Александр Николаевич не стал рассказывать, что именно заставило его перебраться в Нарву.
“Это заграница - самая близкая к России. А мне надо было быстро уезжать”, - только пояснил он.
Возможно, этот временный отъезд был как-то связан с тем, что петербургская полиция расследовала возможное хищение средств, полученных от Министерства культуры фондом Александра Сокурова по поддержке кинопроизводства. При очень похожих обстоятельствах ранее был арестован театральный режиссер Кирилл Серебренников. За него вступились многие российские деятели культуры, считающие его уголовное преследование политически мотивированным.
Сокуров отмечает, что у него многолетний, непреодолимый конфликт с российским Министерством культуры, и собственный фонд теперь ему придется реорганизовывать.
В Нарве своеобразия нет
Александр Сокуров считает, что люди в Эстонии должны понять для себя, зачем им вообще Нарва.
“На мой взгляд нужно использовать все преимущества, которые этот город дает в связи с близостью России, - считает кинорежиссер. - Категорически нельзя, преступно опасно сбрасывать со счетов существование России, российского культурного слоя и российского экономического потенциала. Вот я прожил эти два месяца, с удовольствием ходил в магазины, где с удовольствием видел эстонские товары, которые мы когда-то всё время покупали из Эстонии. Молочные продукты и другие у нас были из Эстонии, и это была гарантия какого-то жизненного качества”.
Самому же городу, по мнению Сокурова, нужны новые архитекторы, которые способны развивать город и связать его будущее с прошлым. При этом, режиссер считает, что Старый город Нарвы нужно восстанавливать в прежнем виде.
“Таллинн - своеобразный город, Тарту - своеобразный город. А здесь третий город в республике, а такого своеобразия нет. Есть только напряженность, что он “рядом с этой проклятой Россией”. Хотим мы того или нет, мы всё равно будем соседями. Мы должны любить друг друга, вот и всё. У нас нет другого выхода”, - сказал он.
Сейчас, по мнению классика российского кино, Нарва не особенно интересна как пространство для съемок фильмов:
“Я не вижу какой-то кинематографической привлекательности сейчас. Особенной какой-то, отличающей Нарву от других городов. Надо понимать, что, конечно, бомбежки города - это самое изуверское, что может быть. И, конечно, сердце города, ее душа, была разрушена, разорвана полностью. Она просто была убита.
Есть города, которые история просто убила. Она убила Варшаву, разбомбили Берлин, но Берлин чуть-чуть, хоть как-то встает с колен, хотя еще стоит на коленях. А Варшава была вообще в пепел превращена, так восстановили же! Поднимали старые чертежи и восстановили. У нас под Петербургом были грандиозные работы по восстановлению всех дворцов, которые были превращены в руины. Это возможно. Хоть и денег не было в советской России, когда война всё разрушила, и нищенствовали люди, и бедствовали, но ведь восстановили”.
Открыть школу в Таллинне не удалось
“Сейчас мы работаем над картиной о Второй мировой войне, но в фантастическом жанре. Это чистая ироническая фантастика”, - рассказал о своих планах Александр Сокуров.
В Таллинне режиссер с соратниками пытались открыть киношколу, но предприятие провалилось.
“Как только была представлена программа этой киношколы, сразу все как-то разошлись по сторонам. А уж о съемках кино говорить… Это было в прошлом году. Всякое расхождение с правилами Европейского Союза и всякая попытка проявить самостоятельность вызывает сопротивление и боязнь здесь, на месте. Программа, которую я предлагал, отличалась от того, чему учат, например, в Берлине”, - рассказал он.
В то же время, ничего страшного Сокуров в этом не видит, считая, что кино в странах Балтии и Скандинавии просто другое, и в российском опыте не нуждается.
На российское кино Александр Сокуров смотрит с оптимизмом. По его словам, есть много молодых режиссеров, способных сделать действительно хорошие фильмы. Сложность заключается только в финансировании. Сейчас в России, по словам Сокурова, создать выдающийся фильм легче, чем найти на его создание деньги.