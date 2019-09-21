Галерея: на ярмарке в Паунвере можно купить все, что угодно - от копченого угря и керамики до живой козы

Кево Кярп всей семьей приехал сюда продавать выловленного в озере Выртсъярв угря. "Он рыбак в шестом поколении", - говорит о нем супруга, Кармен Парм, которая, по ее словам, помогает мужу с упаковкой. Дети тоже не остаются в стороне: сын охранял прилавок, стоя с деревянным пистолетом. "Дочке нравится расставлять ценники", - говорит Парм.

Три года назад, когда было очень сухое жаркое лето и поспела малина, семья с хутора Тедре решила попробовать делать из ягод сок. Хозяйка хутора Кадри Калмус сказала, что на сегодня производство малинового сока вышло в плане прибыли в ноль, но помимо ярмарок сейчас удается отправить домашний сок и на продажу в большие торговые сети.

Диана Звонкова выставила ящик с винилом. "Эти пластинки мой муж покупает и привозит отовсюду", - сказала она. Самого меломана на месте не было. По словам Звонковой, они часто продают пластинки на ярмарках, а дома музыка все время звучит у них фоном.

Реэт Сааг привезла на ярмарку хлеб ручной работы и копченую ветчину. Мясо она коптит уже десять лет, хлеб печет же только четыре года. "Продаем на ярмарках, а по пятницам еще и из дома, больше не успеваем, потому что делаем с мужем вдвоем, но на проживание нам хватает", - говорит она.

В этом году на ярмарке впервые запущено приложение с картой, позволяющее искать продавцов как по имени, так и по категории товара.