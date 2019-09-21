Фото и видео: в России загорелся крупный торговый центр

Пожар в т/ц "Максим". ФОТО: SCANPIX/TASS

Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке начался ранним утром в субботу и был локализован в 09:40 по местному времени, сообщает в субботу Главное управление МЧС по Приморскому краю.

По данным ведомства, в тушении были задействованы около 60 пожарных и 19 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.