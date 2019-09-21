Сб, 21.09.2019
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Фото и видео: в России загорелся крупный торговый центр

Пожар в т/ц "Максим".

ФОТО: SCANPIX/TASS

В российском городе Владивосток возник пожар в одном из крупнейших торговых центров города, площадь горения составила 1500 квадратных метров, сообщает "Интерфакс".

Пожар в т/ц "Максим".

ФОТО: SCANPIX/TASS

Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке начался ранним утром в субботу и был локализован в 09:40 по местному времени, сообщает в субботу Главное управление МЧС по Приморскому краю.

По данным ведомства, в тушении были задействованы около 60 пожарных и 19 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно, от взрыва баллона. Торговые точки на четырех из пяти этажей торгового центра выгорели. Собеседник агентства уточнил, что относительно уцелел первый этаж здания.

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