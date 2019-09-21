Сб, 21.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев

Террорист, захвативший пассажирский самолет, попался спустя 35 лет

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS

Греческая полиция задержала 65-летнего ливанца, разыскивавшегося за участие в захвате самолета Trans World Airlines в 1985 году. 

Злоумышленник был задержан 19 сентября на острове Миконос, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Huffington Post.

Он обвиняется в авиапиратстве и похищении людей в 1985-1987 годах. Суд принял решение арестовать преступника, в настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции в Германию.

Boeing 727 авиакомпании Trans World Airlines, направлявшийся из Афин в Рим, был захвачен террористами 14 июня 1985 года. Они приказали пилотам лететь в Бейрут и выдвинули требование: освободить заключенных из израильских и южно-ливанских тюрем. Террористы удерживали пассажиров и членов экипажа 17 дней, издеваясь и угрожая им. Также в ходе захвата был убит американский морской пехотинец.

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