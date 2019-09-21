«Топают и пугают соседей»: в Москве из дома выжили онкобольных детей

Председатель фонда Юлия Ромейко рассказала изданию "Подъём", что соседи начали жаловаться еще при заселении детей в январе. "То начинают дотошно расспрашивать, какие у них сопутствующие заболевания (да никаких! Наших детей от любых заболеваний берегут пуще зеницы ока, и не они опасны для окружающих, а наоборот!), то приведут представителя управляющей компании, который, непонятно на каком основании, требует, чтобы дети и их родители не перемещались по подъезду после 19 часов!" - написала Ромейко в своем Facebook.

По ее словам, недовольные соседи требуют от родителей московскую прописку и грозят участковым. Сами жалобщики живут через этаж по диагонали от квартиры, которую фонд снял для онкобольных детей. "И при этом наши дети мешают им, шумят и топают даже тогда, когда в квартире вообще никого нет!" - отметила председатель фонда.

В беседе с "Подъёмом" она сообщила, что подопечным "Доброго дома" придется съехать, потому что диалога не получится уже, и с соседями не хочется ругаться. "Это все будет продолжаться, пока не будет гостиницы. Дети есть дети, они могут быть шумными, они бегают, прыгают. Пока не будет отдельного здания, дома, проблема будет оставаться. Ну переедем мы с этой квартиры, снимем другую, но эта проблема будет оставаться, где гарантии, что через год не придется снова переезжать", - сказала Ромейко РБК.

Она отметила, что уже пять лет просит землю у московских властей для строительства социальной гостиницы для приезжающих на лечение семей. "Они мне одной рукой дают, второй рукой департамент имущества тормозит. У нас и проект готов, и есть меценаты. В чем проблема? Сколько бы квартир мы ни снимали, детям мест не хватает", - констатировала глава фонда.

Похожий скандал разразился в Москве в декабре 2018 года. Старшая по подъезду дома на юго-западе столицы инициировала сбор подписей против сдачи квартир в аренду родителям с "заразными" онкобольными детьми. Попытки хозяйки квартиры убедить женщину, что рак не является инфекционным заболеванием, не увенчались успехом. Позицию жильцов дома, поддержавших претензий старшей по подъезду, осудили врачи и уполномоченные по правам ребенка в Москве и РФ Евгений Бунимович и Анна Кузнецова.

Следователи и сотрудники прокуратуры провели встречу в управе района Коньково с жителями этого дома. Врачи и сотрудники благотворительного фонда, арендующего квартиру, ответили на все вопросы жителей. В итоге те передумали требовать выселения детей и заявили, что будут помогать фонду.