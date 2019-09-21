Фото: дачники из лодочных гаражей встретили выступление лондонской группы с интересом

Одна из площадок фестиваля Station Narva появилась прямо между каналов и лодочных гаражей нарвского района Кулгу. Пока лондонская Asian Dub Foundation играла на сцене для гостей фестиваля, на других берегах каналов местные жители жарили шашлыки.
Выступление было также частью глобальной климатической забастовки. В пятницу в разных странах мира школьники не пошли на занятия, чтобы привлечь внимание властей к изменению климата.
Дачники Кулгу в камуфляже и рабочей одежде и модно одетые посетители фестиваля, наверное, в других услових никогда не встретились бы. Они с интересом фотографировали друг друга.
Хотя на гаражах во многих местах висят таблички с угражающими надписями, Александр, катавший детей на лодке, рассказал, что здесь подобное происходит впервые, и пока дачники довольны необычным концертом и большим наплывом посоронних.
Другая дачница - Татьяна - рассказала, что кроме лодочных гаражей, из которых мужчины выходят на рыбалку на водохранилище, в "Нарвской Венеции" есть и цветники, созданные местными женщинами, а некоторые гаражи внутри с любовью декорированы. По ее словам, жизнь здесь продолжается даже зимой. Когда каналы замерзают, дети играют на них в хоккей и катаются на коньках.