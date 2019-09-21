Фото: дачники из лодочных гаражей встретили выступление лондонской группы с интересом

Выступление было также частью глобальной климатической забастовки. В пятницу в разных странах мира школьники не пошли на занятия, чтобы привлечь внимание властей к изменению климата.

Дачники Кулгу в камуфляже и рабочей одежде и модно одетые посетители фестиваля, наверное, в других услових никогда не встретились бы. Они с интересом фотографировали друг друга.

Хотя на гаражах во многих местах висят таблички с угражающими надписями, Александр, катавший детей на лодке, рассказал, что здесь подобное происходит впервые, и пока дачники довольны необычным концертом и большим наплывом посоронних.