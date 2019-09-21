Яак Прозес: каждый день я вижу, как исчезает эстонский язык

10 сентября в России в Ижевске произошла трагедия. Преподаватель местного университета, философ Альберт Разин у здания Госсовета устроил самосожжение. Сначала он стоял с плакатом, который гласил: «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». И воплотил эти слова в жизнь. Разин умер от ожогов.

Яак Прозес знал Разина лично и в передаче «Neeme Raud. Siin» на радио KUKU рассказал об удмуртском активисте и его нарастающем пессимизме в отношении языка и будущего народа.

Прозес познакомился с Разиным в начала 1990-х годов, когда после развала Советского Союза у удмуртов также появилась надежда получить больший вес в принятии собственных решений. Но следующие десятилетия несли лишь разочарование. Под все больший удар попадал удмуртский язык, вместо которого многие стали предпочитать говорить на русском и приучали делать то же самое своих детей.

Статистика ООН говорит, что в мире сейчас 7000 языков, из которых 2700 под угрозой исчезновения. Удмуртский язык одни из них, предостерегает Прозес.

Он отмечает, что настороже должны быть и эстонцы. Хотя может показаться, что эстонский язык живет и здравствует, но усиливается давление, и теперь не со стороны русского языка, а английского.

По словам Прозеса, каждый день он слышит в поезде, как молодые эстонцы в качестве повседневного языка все больше используют англоязычные слова. «Для сохранности нашего языка мы должны на нем говорить и, что еще важнее, на нем писать», - считает Прозес.