Полицейский рейд: нарушение одного водителя привело к уголовному делу

По словам представителя Пярнуского отделения полиции Кадри Вайну, был задержан также один водитель, водительские права которого уже давно просрочены, ему в рамках ускоренного производства назначен штраф. Кроме этого, полицейские обнаружили человека без водительских прав, который неоднократно уже ездил без прав. В его отношении начато уголовное производство, пишет Pärnu Postimees.

Четырем водителям сделали устное предупреждение. Например, у одного из них не был сделан техосмотр, а у другого не горели у прицепа фары.