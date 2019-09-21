Сб, 21.09.2019
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  • Полицейский рейд: нарушение одного водителя привело к уголовному делу

Полицейский рейд: нарушение одного водителя привело к уголовному делу

Проверка водителей на трезвость.

ФОТО: Mailiis Ollino

Сегодня, 21 сентября, с утра до обеда полицейские в Пярну на улице Таммисте-теэ и в других местах города проверили трезвость 913 водителей. Были пойманы четверо употреблявших алкоголь, в их отношении начато производство о проступке.

По словам представителя Пярнуского отделения полиции Кадри Вайну, был задержан также один водитель, водительские права которого уже давно просрочены, ему в рамках ускоренного производства назначен штраф. Кроме этого, полицейские обнаружили человека без водительских прав, который неоднократно уже ездил без прав. В его отношении начато уголовное производство, пишет Pärnu Postimees.

Четырем водителям сделали устное предупреждение. Например, у одного из них не был сделан техосмотр, а у другого не горели у прицепа фары.

«Напоминаю, что участники дорожного движения должны время от времени проверять срок действия своих документов, а также не надо ли автомобилю пройти техосмотр. Безусловно, каждый водитель до начала поездки должен убедиться, что он трезвый и отдохнувший», - сказала Вайну.

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