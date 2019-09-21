Полицейский рейд: нарушение одного водителя привело к уголовному делу

Сегодня, 21 сентября, с утра до обеда полицейские в Пярну на улице Таммисте-теэ и в других местах города проверили трезвость 913 водителей. Были пойманы четверо употреблявших алкоголь, в их отношении начато производство о проступке.
По словам представителя Пярнуского отделения полиции Кадри Вайну, был задержан также один водитель, водительские права которого уже давно просрочены, ему в рамках ускоренного производства назначен штраф. Кроме этого, полицейские обнаружили человека без водительских прав, который неоднократно уже ездил без прав. В его отношении начато уголовное производство, пишет Pärnu Postimees.
Четырем водителям сделали устное предупреждение. Например, у одного из них не был сделан техосмотр, а у другого не горели у прицепа фары.
«Напоминаю, что участники дорожного движения должны время от времени проверять срок действия своих документов, а также не надо ли автомобилю пройти техосмотр. Безусловно, каждый водитель до начала поездки должен убедиться, что он трезвый и отдохнувший», - сказала Вайну.