Вот это сумма! Остров у берегов Эстонии выставлен на продажу

За неполные 900 000 евро можно купить остров Хыра, который расположен в Балтийском море. На портале объявлений класса люкс Privateislandonline указано, что остров площадью в 24 гектара продается за 999 000 долларов (891 000 евро) и находится рядом с берегами Эстонии, пишет Rus.TVNET.
"Природа там фантастическая, характерная для северного архипелага, на морском побережье растет можжевельник, в свою очередь центральная часть острова богата соснами, березами и рябиной", - говорится в объявлении.
Самое высокое место острова - развалины, которые на самом деле являются основой для усадьбы. Как сообщается, разрешено обстроить около 400 квадратных метров острова. На острове есть старый колодец, по этой причине доступна и питьевая вода.
Кроме того, в объявлении указано, что этот остров дает возможность построить что-то уникальное - будь то люксовая вилла или простая гостиница деревенского типа. В современном мире сложно найти что-то настолько приватное и закрытое, как этот остров.
Координаты острова:
X: 6529380.0 Y: 446047.0
B: 58°54¹1² L: 23°5¹50²