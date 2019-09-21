В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: пострадали 22 человека

Семь человек из 22 отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи, говорится в сообщении дипведомства в Facebook.