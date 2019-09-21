В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: пострадали 22 человека
В результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье в субботу, 21 сентября, пострадали 22 россиянина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Турции.
Семь человек из 22 отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи, говорится в сообщении дипведомства в Facebook.
На момент публикации в больницах остаются восемь россиян с травмами различной степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, добавили в посольстве.
Генконсульство РФ в Анталье уточняет, что ДТП произошло около шести часов утра. Автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт, перевернулся в турецкой провинции Анталья близ поселка Аксу. По данным посольства, туристы ехали с отдыха в курортной зоне Кемера.