Вот это совпадение: с разницей в 20 минут произошло два аналогичных ДТП

Вчера, 21 сентября, в 14.42 в Центр тревоги сообщили, что в Харьюмаа в волости Сауэ возле перекрестка Муналаскме-Лайтсе-теэ и улицы Сельтсимая на велосипедно-пешеходной дорожке 59-летний велосипедист с признаками алкогольного опьянения потерял управление и упал. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15.02 в Таллинне возле дома на улице Раадику, 9 произошло аналогичное ДТП: 49-летний мужчина потерял управление над велосипедом и упал. Он был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В 22.45 в Пыльвамаа в волости Канепи в деревне Коотусе возле перекрестка Кроотусе-теэ и Кельдримяэ 57-летний мужчина на машине Volkswagen Polo вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель был доставлен в Пыльваскую больницу для проверки здоровья.